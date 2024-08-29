Дочь челябинского миллиардера Вайнштейна потеряла 112 млн при покупке крипты

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Рабочая поездка губернатора Челябинской области Дубровского Бориса в Усть-катав, на Усть-Катавский вагоностроительный завод, вайнштейн сергей
Дочь Сергея Вайнштейна хотела заработать на криптобирже Фото:

Дочь челябинского миллиардера Сергея Вайнштейна, Александра, потеряла 112,5 млн рублей при покупке криптовалюты. Купленные биткойны она хранила на флешке. Пару дней назад она узнала, что они с нее исчезли.

«Александра Вайнштейн решила поднять бабла на цифровых валютах. Прикупила через друзей флешку для торговли криптоактивами. Немножко поторговала и убрала кубышку в сейф к подруге Наташе. Несколько дней назад Александра решила, что пришло время продать крипту. Но когда подружка, хранившая флэшку, вставила ее в комп, оказалось, что валюта исчезла и на счету ноль», — сообщает telegram-канал 112.

По данным издания, на флешке хранилось 29 биткоинов. По курсу на момент покупки это 112,5 млн рублей. Написано заявление в полицию.

URA.RU пыталось связаться с Вайншейном. На звонок ответила его помощница, которая сообщила, что передаст запрос журналиста миллиардеру. «Если захочет — он с вами свяжется», — резюмировала помощница.

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Дочь челябинского миллиардера Сергея Вайнштейна, Александра, потеряла 112,5 млн рублей при покупке криптовалюты. Купленные биткойны она хранила на флешке. Пару дней назад она узнала, что они с нее исчезли. «Александра Вайнштейн решила поднять бабла на цифровых валютах. Прикупила через друзей флешку для торговли криптоактивами. Немножко поторговала и убрала кубышку в сейф к подруге Наташе. Несколько дней назад Александра решила, что пришло время продать крипту. Но когда подружка, хранившая флэшку, вставила ее в комп, оказалось, что валюта исчезла и на счету ноль», — сообщает telegram-канал 112. По данным издания, на флешке хранилось 29 биткоинов. По курсу на момент покупки это 112,5 млн рублей. Написано заявление в полицию. URA.RU пыталось связаться с Вайншейном. На звонок ответила его помощница, которая сообщила, что передаст запрос журналиста миллиардеру. «Если захочет — он с вами свяжется», — резюмировала помощница.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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