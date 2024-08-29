Дочь челябинского миллиардера Вайнштейна потеряла 112 млн при покупке крипты

Дочь челябинского миллиардера Сергея Вайнштейна, Александра, потеряла 112,5 млн рублей при покупке криптовалюты. Купленные биткойны она хранила на флешке. Пару дней назад она узнала, что они с нее исчезли.
«Александра Вайнштейн решила поднять бабла на цифровых валютах. Прикупила через друзей флешку для торговли криптоактивами. Немножко поторговала и убрала кубышку в сейф к подруге Наташе. Несколько дней назад Александра решила, что пришло время продать крипту. Но когда подружка, хранившая флэшку, вставила ее в комп, оказалось, что валюта исчезла и на счету ноль», — сообщает telegram-канал 112.
По данным издания, на флешке хранилось 29 биткоинов. По курсу на момент покупки это 112,5 млн рублей. Написано заявление в полицию.
URA.RU пыталось связаться с Вайншейном. На звонок ответила его помощница, которая сообщила, что передаст запрос журналиста миллиардеру. «Если захочет — он с вами свяжется», — резюмировала помощница.
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