Боится ли Путин ехать в Монголию и что он подарил Лукашенко: главные заявления Пескова

Песков: Кремль не волнуется за визит Путина в Монголию

30 августа 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

В Кремле не испытывают переживаний насчет поездки президента РФ Владимира Путина в Монголию. У Москвы и Улан-Батора выстроен хороший диалог. Также российский лидер сегодня поздравил с 70-м юбилеем главу Белоруссии Александра Лукашенко. В честь праздника он наградил второго орденом Святого апостола Андрея Первозванного, который является высшим российским орденом. Главные заявления Пескова в рамках конференц-кола 30 августа — в материале URA.RU. На вопрос о возможных переживаниях Кремля по поводу визита Владимира Путина в Монголию, учитывая статус страны как участницы Международного уголовного суда (МУС), пресс-секретарь президента РФ ответил отрицательно. Он подчеркнул наличие прекрасного диалога с монгольскими партнерами. Также Песков подтвердил, что все аспекты визита были тщательно подготовлены. Таким образом он ответил на вопрос о переговорах РФ и Монголии касательно МУС. Президент РФ поздравил Александра Лукашенко с юбилеем, отправил ему телеграмму и наградил орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Также Дмитрий Песков отметил теплые и союзнические отношения между двумя лидерами. На вопрос о личных подарках Лукашенко от Путина пресс-секретарь президента РФ ответил, что такие подарки обычно направляются. Однако в этом случае ему нужно уточнить детали у президента. Песков заявил, что обвинения, предъявленные задержанным в Минобороны РФ, серьезны, суд будет решать их виновность. «Это планомерная работа, постоянная работа правоохранительных органов, о больших деталях говорить не можем», — заявил Дмитрий Песков. Дмитрий Песков опроверг наличие переговоров или договоренностей между Кремлем и основателем Telegram Павлом Дуровым. «Нет, никаких переговоров у Дурова с Кремлем не было. То, что он посещал РФ — он гражданин РФ, он свободно передвигается», — отметил пресс-секретарь президента. На вопрос о решении президента Сербии Александра Вучича приобрести французские военные самолеты Rafale вместо российских или китайских, представитель Кремля отметил, что это является суверенным выбором Белграда. «Естественно, каждая страна руководствуется экономическими и иными соображениями при принятии подобных решений», — заявил Песков.