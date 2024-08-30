Песков ответил на вопрос URA.RU о покупке Сербией французских самолетов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Сербии о покупке французских самолетов Rafale является исключительно решением Белграда. По его словам, каждая страна руководствуется личными экономическими соображениями.
«Это выбор наших сербских друзей. Естественно, каждая страна руководствуется экономическими и иными соображениями при принятии подобных решений», — ответил Песков на вопрос URA.RU.
Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что гордится политикой своей страны. Он сообщил, что не будет оправдываться перед президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу неучастия своей страны в санкциях против России. Кроме того, Вучич заявил, что Белград приобретет несколько французских самолетов Rafale. Такое решение он прокомментировал невозможностью покупки машин у России или Китая.
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