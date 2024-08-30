Общество Песков: переговоров Дурова в Кремле или с Путиным никогда не было 30 августа 2024 в 14:35 Размер текста - 17 + Песков заявил, что Дуров не имеет договоренностей с руководством Кремля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Переговоров основателя Telegram Павла Дурова, задержанного 24 августа во Франции, с руководством Кремля или лично с президентом России Владимиром Путиным не проводилось. Также у него нет договоренностей с Кремлем, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Новость по теме Павла Дурова обвинили в 12 преступлениях и продлили арест: что ожидает бизнесмена «Нет, никаких переговоров у Дурова с Кремлем не было. То, что он посещал РФ — он гражданин РФ, он свободно передвигается. Это естественно», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента также отметил, что Павел Дуров не встречался с Владимиром Путиным. У него не было каких-либо договоренностей с руководством Кремлем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Переговоров основателя Telegram Павла Дурова, задержанного 24 августа во Франции, с руководством Кремля или лично с президентом России Владимиром Путиным не проводилось. Также у него нет договоренностей с Кремлем, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Нет, никаких переговоров у Дурова с Кремлем не было. То, что он посещал РФ — он гражданин РФ, он свободно передвигается. Это естественно», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента также отметил, что Павел Дуров не встречался с Владимиром Путиным. У него не было каких-либо договоренностей с руководством Кремлем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям