Песков: переговоров Дурова в Кремле или с Путиным никогда не было

Переговоров основателя Telegram Павла Дурова, задержанного 24 августа во Франции, с руководством Кремля или лично с президентом России Владимиром Путиным не проводилось. Также у него нет договоренностей с Кремлем, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Нет, никаких переговоров у Дурова с Кремлем не было. То, что он посещал РФ — он гражданин РФ, он свободно передвигается. Это естественно», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Пресс-секретарь президента также отметил, что Павел Дуров не встречался с Владимиром Путиным. У него не было каких-либо договоренностей с руководством Кремлем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.