Песков: переговоров Дурова в Кремле или с Путиным никогда не было

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что Дуров не имеет договоренностей с руководством Кремля Фото:

Переговоров основателя Telegram Павла Дурова, задержанного 24 августа во Франции, с руководством Кремля или лично с президентом России Владимиром Путиным не проводилось. Также у него нет договоренностей с Кремлем, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

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«Нет, никаких переговоров у Дурова с Кремлем не было. То, что он посещал РФ — он гражданин РФ, он свободно передвигается. Это естественно», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Павел Дуров не встречался с Владимиром Путиным. У него не было каких-либо договоренностей с руководством Кремлем.

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Переговоров основателя Telegram Павла Дурова, задержанного 24 августа во Франции, с руководством Кремля или лично с президентом России Владимиром Путиным не проводилось. Также у него нет договоренностей с Кремлем, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Нет, никаких переговоров у Дурова с Кремлем не было. То, что он посещал РФ — он гражданин РФ, он свободно передвигается. Это естественно», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента также отметил, что Павел Дуров не встречался с Владимиром Путиным. У него не было каких-либо договоренностей с руководством Кремлем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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