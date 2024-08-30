Песков: суд решит, виновные ли подчиненные Шойгу

Песков заявил, что степень виновности арестованных подчиненных Шойгу будет решать суд
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Суд определит степень виновности подчиненных министра обороны России Сергея Шойгу, находящихся под следствием. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это планомерная работа, постоянная работа правоохранительных органов, о больших деталях говорить не можем. Далее будет суд. Суд будет решать виновность того или иного человека», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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