Политика Песков: суд решит, виновные ли подчиненные Шойгу 30 августа 2024 в 14:35 Размер текста - 17 + Песков заявил, что степень виновности арестованных подчиненных Шойгу будет решать суд Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Суд определит степень виновности подчиненных министра обороны России Сергея Шойгу, находящихся под следствием. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Новость по теме Коррупционный скандал в Минобороны РФ: кого убрали в результате «чисток». Список «Это планомерная работа, постоянная работа правоохранительных органов, о больших деталях говорить не можем. Далее будет суд. Суд будет решать виновность того или иного человека», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Суд определит степень виновности подчиненных министра обороны России Сергея Шойгу, находящихся под следствием. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это планомерная работа, постоянная работа правоохранительных органов, о больших деталях говорить не можем. Далее будет суд. Суд будет решать виновность того или иного человека», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям