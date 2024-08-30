Песков: суд решит, виновные ли подчиненные Шойгу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что степень виновности арестованных подчиненных Шойгу будет решать суд Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Суд определит степень виновности подчиненных министра обороны России Сергея Шойгу, находящихся под следствием. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Новость по теме
Коррупционный скандал в Минобороны РФ: кого убрали в результате «чисток». Список

«Это планомерная работа, постоянная работа правоохранительных органов, о больших деталях говорить не можем. Далее будет суд. Суд будет решать виновность того или иного человека», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд определит степень виновности подчиненных министра обороны России Сергея Шойгу, находящихся под следствием. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это планомерная работа, постоянная работа правоохранительных органов, о больших деталях говорить не можем. Далее будет суд. Суд будет решать виновность того или иного человека», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...