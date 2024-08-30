Мэрия Челябинска требует с подрядчика миллион за разрушенные тротуары

31 августа 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Дорожникам выставили штрафы и неустойки за некачественный ремонт Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэрия Челябинска предъявила подрядчику штраф в один миллион рублей за срыв сроков ремонта на проспекте Победы. Ранее жители жаловались, что дорожники срезали асфальт, разрушив тротуары, и не предусмотрели альтернативного пути. Об этом рассказали в Центре управления регионом в Челябинской области. «На организацию „Капиталстрой“ выписан штраф в размере один миллион 150 тысяч рублей. Также наложены две неустойки по 100 тысяч рублей за неисполнение предписаний», — прокомментировали в ЦУР Челябинской области. В ведомстве подчеркнули, что подрядчик сорвал сроки ремонта. При этом он ведется ненадлежащего качества. Работы на проспекте Победы от улицы Российской до улицы Бажова включают восстановление дорожного покрытия, ремонт тротуаров, замену барьерных ограждений и восстановление газонов. Как ранее сообщало URA.RU, после ремонта улицы Бейвеля по стороне четных домов не было сделано ни одного съезда с тротуара. Подрядной организации, фирме «ДорстройГрупп», направлено предписание на проведение ремонтно-восстановительных работ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Челябинска предъявила подрядчику штраф в один миллион рублей за срыв сроков ремонта на проспекте Победы. Ранее жители жаловались, что дорожники срезали асфальт, разрушив тротуары, и не предусмотрели альтернативного пути. Об этом рассказали в Центре управления регионом в Челябинской области. «На организацию „Капиталстрой“ выписан штраф в размере один миллион 150 тысяч рублей. Также наложены две неустойки по 100 тысяч рублей за неисполнение предписаний», — прокомментировали в ЦУР Челябинской области. В ведомстве подчеркнули, что подрядчик сорвал сроки ремонта. При этом он ведется ненадлежащего качества. Работы на проспекте Победы от улицы Российской до улицы Бажова включают восстановление дорожного покрытия, ремонт тротуаров, замену барьерных ограждений и восстановление газонов. Как ранее сообщало URA.RU, после ремонта улицы Бейвеля по стороне четных домов не было сделано ни одного съезда с тротуара. Подрядной организации, фирме «ДорстройГрупп», направлено предписание на проведение ремонтно-восстановительных работ.