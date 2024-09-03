Челябинский суд не нашел нарушений у вуза при обращении с медицинскими отходами

04 сентября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Вуз исключили из числа возможных нарушителей при обращении с медотходами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области не увидел нарушений со стороны Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) при выборе исполнителя на утилизацию медицинских отходов. Ранее принятое решение УФАС признано недействительным. «Заявленные требования удовлетворить. Признать недействительным решение управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области», — отмечено в документе суда, которым располагает URA.RU. Тендер прошел в ноябре 2023 года, его выиграла котельная №3. В январе УФАС сочло, что торги прошли с нарушениями. Рассматривать вопрос ведомству пришлось в ответ на поступившую от бизнесмена Вячеслава Костина жалобу. Заявитель настаивал, что в проекте договора есть противоречия. Непонятно, передает ли вуз отходы классов «Б» и «В» из своей клиники для уничтожения или сбывает в собственность, чтобы подрядчик затем мог распоряжаться ими по своему усмотрению. Также Костин задался вопросом о том, кто и как собирает отходы: заказчик или исполнитель. УФАС предпринимателя поддержало. Однако суд занял другую позицию. Порядок действий с отходами определяется схемой по обращению с ними. Суд счел непринципиальным вопрос о том, будут ли они передаваться в собственность исполнителю или нет. Важно то, что заказчик, как того требует закон, всегда вправе проверить, что отходы уничтожены. Термин сбора отходов на стороне подрядчика суд счел неудачно подобранным определением, увидев другое: из смысла документации четко прослеживаются намерения ЮУГМУ — отходы вывезти и утилизировать. При этом суд обратил внимание на то, что Костин в ходе проведения торгов к вузу не обращался и не пытался уточнить двусмысленность, которую заметил. Содержание закупки другого участника не смутило, и подряд он получил. Сумма тендера составила 1,3 млн рублей. Аналогичное нарушение УФАС усмотрело при проведении торгов Челябинским областным бюро судебно-медицинской экспертизы. Организация также опротестовало решение антимонопольной службы. Рассмотрение иска состоится в ноябре. В качестве третьего лица привлечено ГУ МВД России по Челябинской области. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. В УФАС сообщили, что решение намерены обжаловать. Ответ пресс-службы ЮУГМУ к моменту публикации не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Челябинской области не увидел нарушений со стороны Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) при выборе исполнителя на утилизацию медицинских отходов. Ранее принятое решение УФАС признано недействительным. «Заявленные требования удовлетворить. Признать недействительным решение управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области», — отмечено в документе суда, которым располагает URA.RU. Тендер прошел в ноябре 2023 года, его выиграла котельная №3. В январе УФАС сочло, что торги прошли с нарушениями. Рассматривать вопрос ведомству пришлось в ответ на поступившую от бизнесмена Вячеслава Костина жалобу. Заявитель настаивал, что в проекте договора есть противоречия. Непонятно, передает ли вуз отходы классов «Б» и «В» из своей клиники для уничтожения или сбывает в собственность, чтобы подрядчик затем мог распоряжаться ими по своему усмотрению. Также Костин задался вопросом о том, кто и как собирает отходы: заказчик или исполнитель. УФАС предпринимателя поддержало. Однако суд занял другую позицию. Порядок действий с отходами определяется схемой по обращению с ними. Суд счел непринципиальным вопрос о том, будут ли они передаваться в собственность исполнителю или нет. Важно то, что заказчик, как того требует закон, всегда вправе проверить, что отходы уничтожены. Термин сбора отходов на стороне подрядчика суд счел неудачно подобранным определением, увидев другое: из смысла документации четко прослеживаются намерения ЮУГМУ — отходы вывезти и утилизировать. При этом суд обратил внимание на то, что Костин в ходе проведения торгов к вузу не обращался и не пытался уточнить двусмысленность, которую заметил. Содержание закупки другого участника не смутило, и подряд он получил. Сумма тендера составила 1,3 млн рублей. Аналогичное нарушение УФАС усмотрело при проведении торгов Челябинским областным бюро судебно-медицинской экспертизы. Организация также опротестовало решение антимонопольной службы. Рассмотрение иска состоится в ноябре. В качестве третьего лица привлечено ГУ МВД России по Челябинской области. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. В УФАС сообщили, что решение намерены обжаловать. Ответ пресс-службы ЮУГМУ к моменту публикации не поступил.