СК раскрыл подробности дела об убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле

Владимир Александров, которого подозревают в убийстве 11-летней Насти Якиной из Нижнего Тагила, предположительно, пытался скрыть следы преступления и сбежать. Он был пойман в одном из аэропортов Москвы. Расследование дела стоит на контроле руководства свердловского управления СК, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Предварительно установлено, что мужчина принял меры к сокрытию следов преступления и намеревался скрыться от органов следствия, но был оперативно установлен и задержан в одном из аэропортов Москвы», — сказал исполняющий обязанности регионального СУ СКР Константин Мирошниченко. С учетом полученных доказательств будет решен об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, оперуполномоченные анализировали съемки с камер видеонаблюдения не только вблизи места жительства девочки, но и всего района. Александрова уже этапировали в Екатеринбург.
Девочка пропала 31 августа, ее нашли мертвой на четвертые сутки поисков в подвале общежития. По одной из версий, на теле ребенка были следы удушья, а в квартире подозреваемого заметили красный след, похожий на кровь. После исчезновения Насти подозреваемый внезапно уволился и заявил, что уезжает на СВО. Если убийцей школьницы действительно окажется Александров, ему будет грозить пожизненное лишение свободы. Подробности о происшествии — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!