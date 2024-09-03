СК раскрыл подробности дела об убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле

СК: подозреваемый в убийстве 11-летней тагильчанки пытался скрыться от следствия

03 сентября 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Подозреваемого в преступлении этапировали в Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Владимир Александров, которого подозревают в убийстве 11-летней Насти Якиной из Нижнего Тагила, предположительно, пытался скрыть следы преступления и сбежать. Он был пойман в одном из аэропортов Москвы. Расследование дела стоит на контроле руководства свердловского управления СК, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Предварительно установлено, что мужчина принял меры к сокрытию следов преступления и намеревался скрыться от органов следствия, но был оперативно установлен и задержан в одном из аэропортов Москвы», — сказал исполняющий обязанности регионального СУ СКР Константин Мирошниченко. С учетом полученных доказательств будет решен об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, оперуполномоченные анализировали съемки с камер видеонаблюдения не только вблизи места жительства девочки, но и всего района. Александрова уже этапировали в Екатеринбург. Девочка пропала 31 августа, ее нашли мертвой на четвертые сутки поисков в подвале общежития. По одной из версий, на теле ребенка были следы удушья, а в квартире подозреваемого заметили красный след, похожий на кровь. После исчезновения Насти подозреваемый внезапно уволился и заявил, что уезжает на СВО. Если убийцей школьницы действительно окажется Александров, ему будет грозить пожизненное лишение свободы. Подробности о происшествии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Александров, которого подозревают в убийстве 11-летней Насти Якиной из Нижнего Тагила, предположительно, пытался скрыть следы преступления и сбежать. Он был пойман в одном из аэропортов Москвы. Расследование дела стоит на контроле руководства свердловского управления СК, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Предварительно установлено, что мужчина принял меры к сокрытию следов преступления и намеревался скрыться от органов следствия, но был оперативно установлен и задержан в одном из аэропортов Москвы», — сказал исполняющий обязанности регионального СУ СКР Константин Мирошниченко. С учетом полученных доказательств будет решен об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, оперуполномоченные анализировали съемки с камер видеонаблюдения не только вблизи места жительства девочки, но и всего района. Александрова уже этапировали в Екатеринбург. Девочка пропала 31 августа, ее нашли мертвой на четвертые сутки поисков в подвале общежития. По одной из версий, на теле ребенка были следы удушья, а в квартире подозреваемого заметили красный след, похожий на кровь. После исчезновения Насти подозреваемый внезапно уволился и заявил, что уезжает на СВО. Если убийцей школьницы действительно окажется Александров, ему будет грозить пожизненное лишение свободы. Подробности о происшествии — в сюжете URA.RU.