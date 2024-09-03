СК раскрыл подробности дела об убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле

СК: подозреваемый в убийстве 11-летней тагильчанки пытался скрыться от следствия
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция на Площади 1905 года. Екатеринбург, пистолет, свисток, кобура, полиция, наручники
Подозреваемого в преступлении этапировали в Екатеринбург Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Владимир Александров, которого подозревают в убийстве 11-летней Насти Якиной из Нижнего Тагила, предположительно, пытался скрыть следы преступления и сбежать. Он был пойман в одном из аэропортов Москвы. Расследование дела стоит на контроле руководства свердловского управления СК, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Предварительно установлено, что мужчина принял меры к сокрытию следов преступления и намеревался скрыться от органов следствия, но был оперативно установлен и задержан в одном из аэропортов Москвы», — сказал исполняющий обязанности регионального СУ СКР Константин Мирошниченко. С учетом полученных доказательств будет решен об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, оперуполномоченные анализировали съемки с камер видеонаблюдения не только вблизи места жительства девочки, но и всего района. Александрова уже этапировали в Екатеринбург.

Девочка пропала 31 августа, ее нашли мертвой на четвертые сутки поисков в подвале общежития. По одной из версий, на теле ребенка были следы удушья, а в квартире подозреваемого заметили красный след, похожий на кровь. После исчезновения Насти подозреваемый внезапно уволился и заявил, что уезжает на СВО. Если убийцей школьницы действительно окажется Александров, ему будет грозить пожизненное лишение свободы. Подробности о происшествии — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владимир Александров, которого подозревают в убийстве 11-летней Насти Якиной из Нижнего Тагила, предположительно, пытался скрыть следы преступления и сбежать. Он был пойман в одном из аэропортов Москвы. Расследование дела стоит на контроле руководства свердловского управления СК, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Предварительно установлено, что мужчина принял меры к сокрытию следов преступления и намеревался скрыться от органов следствия, но был оперативно установлен и задержан в одном из аэропортов Москвы», — сказал исполняющий обязанности регионального СУ СКР Константин Мирошниченко. С учетом полученных доказательств будет решен об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, оперуполномоченные анализировали съемки с камер видеонаблюдения не только вблизи места жительства девочки, но и всего района. Александрова уже этапировали в Екатеринбург. Девочка пропала 31 августа, ее нашли мертвой на четвертые сутки поисков в подвале общежития. По одной из версий, на теле ребенка были следы удушья, а в квартире подозреваемого заметили красный след, похожий на кровь. После исчезновения Насти подозреваемый внезапно уволился и заявил, что уезжает на СВО. Если убийцей школьницы действительно окажется Александров, ему будет грозить пожизненное лишение свободы. Подробности о происшествии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...