Педиатр Шуляева: челябинские школьники начнут болеть в сентябре

Рост заболеваемости школьников в сентябре объясняется рядом факторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В сентябре многие школьники Челябинской области начинают заболевать. Это явление получило неформальное название «синдром 7 сентября». О причинах роста заболеваемости после первой недели учебы рассказала врач-педиатр Детской городской клинической больницы №8 Челябинска Анастасия Шуляева.

«К концу первой недели обучения проходит восторг от встречи с друзьями, появляется усталость от непривычной после лета нагрузки и… возникают болезни. Причинами являются изменение режима дня, возвращение в тесные коллективы, изменение температуры воздуха и психологические факторы», — отметила Шуляева.

Важно понимать, что нормальная адаптация к учебному процессу может занять время. Врач порекомендовала родителям уменьшить уровень стресса, который приводит к утомлению ребенка. Кроме того, стоит чаще проветривать помещения, поддерживать уровень иммунитета и уделить время для создания комфортных условий для учебы и отдыха.