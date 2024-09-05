Педиатр Шуляева: челябинские школьники начнут болеть в сентябре

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Рост заболеваемости школьников в сентябре объясняется рядом факторов Фото:

В сентябре многие школьники Челябинской области начинают заболевать. Это явление получило неформальное название «синдром 7 сентября». О причинах роста заболеваемости после первой недели учебы рассказала врач-педиатр Детской городской клинической больницы №8 Челябинска Анастасия Шуляева.

«К концу первой недели обучения проходит восторг от встречи с друзьями, появляется усталость от непривычной после лета нагрузки и… возникают болезни. Причинами являются изменение режима дня, возвращение в тесные коллективы, изменение температуры воздуха и психологические факторы», — отметила Шуляева.

Важно понимать, что нормальная адаптация к учебному процессу может занять время. Врач порекомендовала родителям уменьшить уровень стресса, который приводит к утомлению ребенка. Кроме того, стоит чаще проветривать помещения, поддерживать уровень иммунитета и уделить время для создания комфортных условий для учебы и отдыха.

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В сентябре многие школьники Челябинской области начинают заболевать. Это явление получило неформальное название «синдром 7 сентября». О причинах роста заболеваемости после первой недели учебы рассказала врач-педиатр Детской городской клинической больницы №8 Челябинска Анастасия Шуляева. «К концу первой недели обучения проходит восторг от встречи с друзьями, появляется усталость от непривычной после лета нагрузки и… возникают болезни. Причинами являются изменение режима дня, возвращение в тесные коллективы, изменение температуры воздуха и психологические факторы», — отметила Шуляева. Важно понимать, что нормальная адаптация к учебному процессу может занять время. Врач порекомендовала родителям уменьшить уровень стресса, который приводит к утомлению ребенка. Кроме того, стоит чаще проветривать помещения, поддерживать уровень иммунитета и уделить время для создания комфортных условий для учебы и отдыха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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