Заключенные челябинских изоляторов смогут проголосовать на выборах дистанционно. Фото

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Дистанционное электронное голосование. Москва, голосование онлайн, дэг, дистанционное электронное голосование
Для тех, кто находится за пределами своего избирательного округа, организовали дистанционное голосование Фото:

Заключенные следственных изоляторов в Челябинской области впервые смогут принять участие в предстоящих выборах дистанционно. При этом, как отметили в пресс-службе ГУФСИН по региону, такая мера будет действовать лишь для тех, кто находится за пределами своего избирательного округа.

«Свое избирательное право смогут реализовать и граждане, содержащиеся под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона. Всего более полутора тысяч подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Впервые участвовать в выборах дистанционно смогут и те из них, кто находится за пределами своего избирательного округа, то есть не по месту прописки», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Сейчас в четырех следственных изоляторах завершается работа по подготовке к выборам: созданы рабочие группы, сформированы списки избирателей, подготовлены необходимые для голосования документы. член Общественного совета при ГУФСИН Василий Катанэ оценил их готовность к мероприятиям.

«На избирательных участках в СИЗО установлено видеонаблюдение, что обеспечивает прозрачность и честность выборов. Также имеется вся необходимая агитационная информация для избирателей. Сотрудники учреждения готовы обеспечить реализацию избирательных прав граждан, находящихся под стражей, — приводит слова Катанэ пресс-служба ведомства.

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Заключенные следственных изоляторов в Челябинской области впервые смогут принять участие в предстоящих выборах дистанционно. При этом, как отметили в пресс-службе ГУФСИН по региону, такая мера будет действовать лишь для тех, кто находится за пределами своего избирательного округа. «Свое избирательное право смогут реализовать и граждане, содержащиеся под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона. Всего более полутора тысяч подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Впервые участвовать в выборах дистанционно смогут и те из них, кто находится за пределами своего избирательного округа, то есть не по месту прописки», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону. Сейчас в четырех следственных изоляторах завершается работа по подготовке к выборам: созданы рабочие группы, сформированы списки избирателей, подготовлены необходимые для голосования документы. член Общественного совета при ГУФСИН Василий Катанэ оценил их готовность к мероприятиям. «На избирательных участках в СИЗО установлено видеонаблюдение, что обеспечивает прозрачность и честность выборов. Также имеется вся необходимая агитационная информация для избирателей. Сотрудники учреждения готовы обеспечить реализацию избирательных прав граждан, находящихся под стражей, — приводит слова Катанэ пресс-служба ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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