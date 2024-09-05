Заключенные челябинских изоляторов смогут проголосовать на выборах дистанционно. Фото

05 сентября 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Для тех, кто находится за пределами своего избирательного округа, организовали дистанционное голосование Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заключенные следственных изоляторов в Челябинской области впервые смогут принять участие в предстоящих выборах дистанционно. При этом, как отметили в пресс-службе ГУФСИН по региону, такая мера будет действовать лишь для тех, кто находится за пределами своего избирательного округа. «Свое избирательное право смогут реализовать и граждане, содержащиеся под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона. Всего более полутора тысяч подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Впервые участвовать в выборах дистанционно смогут и те из них, кто находится за пределами своего избирательного округа, то есть не по месту прописки», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону. Сейчас в четырех следственных изоляторах завершается работа по подготовке к выборам: созданы рабочие группы, сформированы списки избирателей, подготовлены необходимые для голосования документы. член Общественного совета при ГУФСИН Василий Катанэ оценил их готовность к мероприятиям. «На избирательных участках в СИЗО установлено видеонаблюдение, что обеспечивает прозрачность и честность выборов. Также имеется вся необходимая агитационная информация для избирателей. Сотрудники учреждения готовы обеспечить реализацию избирательных прав граждан, находящихся под стражей, — приводит слова Катанэ пресс-служба ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заключенные следственных изоляторов в Челябинской области впервые смогут принять участие в предстоящих выборах дистанционно. При этом, как отметили в пресс-службе ГУФСИН по региону, такая мера будет действовать лишь для тех, кто находится за пределами своего избирательного округа. «Свое избирательное право смогут реализовать и граждане, содержащиеся под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона. Всего более полутора тысяч подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Впервые участвовать в выборах дистанционно смогут и те из них, кто находится за пределами своего избирательного округа, то есть не по месту прописки», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону. Сейчас в четырех следственных изоляторах завершается работа по подготовке к выборам: созданы рабочие группы, сформированы списки избирателей, подготовлены необходимые для голосования документы. член Общественного совета при ГУФСИН Василий Катанэ оценил их готовность к мероприятиям. «На избирательных участках в СИЗО установлено видеонаблюдение, что обеспечивает прозрачность и честность выборов. Также имеется вся необходимая агитационная информация для избирателей. Сотрудники учреждения готовы обеспечить реализацию избирательных прав граждан, находящихся под стражей, — приводит слова Катанэ пресс-служба ведомства.