Спикер заксобрания Гербер призвал челябинцев прийти на выборы губернатора

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Олег Гербер призвал жителей Челябинской области прийти на выборы
Олег Гербер призвал жителей Челябинской области прийти на выборы Фото:

Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер призвал жителей региона прийти на выборы губернатора и гордумы областного центра. Пост об этом Гербер разместил в соцсети 5 сентября.

«Надо ли идти голосовать? Можно ли доверять нашей системе выборов? Отвечаю предельно прагматично и откровенно. Если хотите сами влиять на формирование власти, от которой будет зависеть жизнь в вашем городе и регионе, обязательно голосуйте», — подчеркнул Гербер.

Гербер добавил, что чем выше явка на выборах, тем меньше шансов для манипуляций нашим мнением и выбором. В этом случае политтехнологии не работают. В этой связи Гербер заявил, что в эти выходные обязательно придет на избирательный участок и сделает свой выбор.

Выборы губернатора, депутатов гордумы Челябинска, а также собраний депутатов Пластовского, Нязепетровского и саткинского округов и города Трехгорного состоится 7 и 8 сентября. Также в ряде муниципалитетов будут проходить довыборы выбывших депутатов. Всего жителям региона предстоит выбрать претендентов на 386 депутатских мандатов муниципального уровня.

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Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер призвал жителей региона прийти на выборы губернатора и гордумы областного центра. Пост об этом Гербер разместил в соцсети 5 сентября. «Надо ли идти голосовать? Можно ли доверять нашей системе выборов? Отвечаю предельно прагматично и откровенно. Если хотите сами влиять на формирование власти, от которой будет зависеть жизнь в вашем городе и регионе, обязательно голосуйте», — подчеркнул Гербер. Гербер добавил, что чем выше явка на выборах, тем меньше шансов для манипуляций нашим мнением и выбором. В этом случае политтехнологии не работают. В этой связи Гербер заявил, что в эти выходные обязательно придет на избирательный участок и сделает свой выбор. Выборы губернатора, депутатов гордумы Челябинска, а также собраний депутатов Пластовского, Нязепетровского и саткинского округов и города Трехгорного состоится 7 и 8 сентября. Также в ряде муниципалитетов будут проходить довыборы выбывших депутатов. Всего жителям региона предстоит выбрать претендентов на 386 депутатских мандатов муниципального уровня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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