В Челябинске откроют движение трамваев из центра и с северо-запада до Першино

В Челябинске восстановят движение трамваев из центра и с северо-запада до Першино. Это связано с завершением ремонта трамвайных путей на Свердловском тракте, сообщили 5 сентября в пресс-службе перевозчика.
«Открываем движение трамваев из центра и с Северо-запада до Першино. Завершён ремонт трамвайных путей на Свердловском тракте», — сообщили в ведомстве.
Также в пресс-службе отметили, с 6 сентября трамвай №3 будет перенаправлен по маршруту — Автовокзал — Карла Маркса — Российская — Першино. Трамвай №14 будет курсировать по направлению Чичерина — Першино.
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