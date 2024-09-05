В Челябинске откроют движение трамваев из центра и с северо-запада до Першино

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Ремонт путей на Свердловском тракте завершен
Ремонт путей на Свердловском тракте завершен Фото:

В Челябинске восстановят движение трамваев из центра и с северо-запада до Першино. Это связано с завершением ремонта трамвайных путей на Свердловском тракте, сообщили 5 сентября в пресс-службе перевозчика.

«Открываем движение трамваев из центра и с Северо-запада до Першино. Завершён ремонт трамвайных путей на Свердловском тракте», — сообщили в ведомстве.

Также в пресс-службе отметили, с 6 сентября трамвай №3 будет перенаправлен по маршруту — Автовокзал — Карла Маркса — Российская — Першино. Трамвай №14 будет курсировать по направлению Чичерина — Першино.

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В Челябинске восстановят движение трамваев из центра и с северо-запада до Першино. Это связано с завершением ремонта трамвайных путей на Свердловском тракте, сообщили 5 сентября в пресс-службе перевозчика. «Открываем движение трамваев из центра и с Северо-запада до Першино. Завершён ремонт трамвайных путей на Свердловском тракте», — сообщили в ведомстве. Также в пресс-службе отметили, с 6 сентября трамвай №3 будет перенаправлен по маршруту — Автовокзал — Карла Маркса — Российская — Першино. Трамвай №14 будет курсировать по направлению Чичерина — Першино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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