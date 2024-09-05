05 сентября 2024

Мэр из ХМАО открыл сезон катания на льду. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Маненков вышел на лед в 6 утра
Маненков вышел на лед в 6 утра Фото:

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков рано утром 6 сентября открыл сезон катания на коньках в ледовом зале Дворца спорта. Об этом мэр поделился в соцсети.

«Сегодня в 6 утра вместе с коллегами традиционно оценили готовность льда для посещения граждан, и открыли новый сезон занятий на льду. Я сторонник здорового отдыха. Поэтому с удовольствием сегодня посетил наш шикарный ледовый зал во Дворце спорта», — сообщил Маненков в своем telegrаm-канале.

Он отметил, что каток — один из любимых мест досуга белоярцев, особенно в холодное время года. Сам глава района является сторонником активного образа жизни и увлекается спортом.

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Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков рано утром 6 сентября открыл сезон катания на коньках в ледовом зале Дворца спорта. Об этом мэр поделился в соцсети. «Сегодня в 6 утра вместе с коллегами традиционно оценили готовность льда для посещения граждан, и открыли новый сезон занятий на льду. Я сторонник здорового отдыха. Поэтому с удовольствием сегодня посетил наш шикарный ледовый зал во Дворце спорта», — сообщил Маненков в своем telegrаm-канале. Он отметил, что каток — один из любимых мест досуга белоярцев, особенно в холодное время года. Сам глава района является сторонником активного образа жизни и увлекается спортом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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