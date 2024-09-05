Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков рано утром 6 сентября открыл сезон катания на коньках в ледовом зале Дворца спорта. Об этом мэр поделился в соцсети.
«Сегодня в 6 утра вместе с коллегами традиционно оценили готовность льда для посещения граждан, и открыли новый сезон занятий на льду. Я сторонник здорового отдыха. Поэтому с удовольствием сегодня посетил наш шикарный ледовый зал во Дворце спорта», — сообщил Маненков в своем telegrаm-канале.
Он отметил, что каток — один из любимых мест досуга белоярцев, особенно в холодное время года. Сам глава района является сторонником активного образа жизни и увлекается спортом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!