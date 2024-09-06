Главная героиня сериала «Интерны» актриса Светлана Камынина, жившая в Челябинске, поделилась впечатлениями от съемок второго сезона сериала «Просто Михалыч 2» и тем, как жила в Челябинске. Актриса рассказала URA.RU, что о малой родине у нее не осталось никаких воспоминаний. Однако она хочет приехать в Челябинскую область и посетить минимум два интересных места.
«К сожалению, у меня не осталось воспоминаний, но я узнала в этом году несколько интересных мест силы в Челябинской области — это Аркаим и озеро Тургояк. Мечтаю их посетить и надеюсь, что в ближайшее время это произойдет», — рассказала URA.RU Камынина.
В многосерийной картине «Просто Михалыч» Камынина играет бизнесвумен Лору. Актриса отметила, что качества героини сходятся с ней в реальности. Она точно также испытывает надежду к чувству любви, которое должно помочь преодолеть все трудности. Раскрывать интриги нового сезона сериала звезда телеэкрана не стала, но упомянула, что в сюжете точно будут необычные повороты.
Светлана Камынина также поделилась закулисьем, в том числе и эмоциями от партнерства на съемочной площадке. Она назвала всю команду актеров самобытными и интересными. Особенное внимание уделала режиссеру Анне Голицыной, назвав ее профессионалом своего дела.
Показ нового сезона сериала «Просто Михалыч» состоялся 2 сентября на телеканале ТНТ. Картина рассказывает историю о сибиряке и москвичах, не поделивших между собой лесное хозяйство. В сериале также играют Владимир Епифанцев, Павел Ворожцов, Ольга Медынич, Антон Рогачев, Гоша Куценко и другие.
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