Звезда «Интернов» Камынина рассказала о жизни в Челябинске и съемках в сериале «Просто Михалыч». Фото

Актриса Светлана Камынина: у меня не осталось воспоминаний из Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Камынина планирует реализовать поездку на Аркаим и озеро Тургояк
Камынина планирует реализовать поездку на Аркаим и озеро Тургояк Фото:

Главная героиня сериала «Интерны» актриса Светлана Камынина, жившая в Челябинске, поделилась впечатлениями от съемок второго сезона сериала «Просто Михалыч 2» и тем, как жила в Челябинске. Актриса рассказала URA.RU, что о малой родине у нее не осталось никаких воспоминаний. Однако она хочет приехать в Челябинскую область и посетить минимум два интересных места.

«К сожалению, у меня не осталось воспоминаний, но я узнала в этом году несколько интересных мест силы в Челябинской области — это Аркаим и озеро Тургояк. Мечтаю их посетить и надеюсь, что в ближайшее время это произойдет», — рассказала URA.RU Камынина.

В многосерийной картине «Просто Михалыч» Камынина играет бизнесвумен Лору. Актриса отметила, что качества героини сходятся с ней в реальности. Она точно также испытывает надежду к чувству любви, которое должно помочь преодолеть все трудности. Раскрывать интриги нового сезона сериала звезда телеэкрана не стала, но упомянула, что в сюжете точно будут необычные повороты.

Светлана Камынина также поделилась закулисьем, в том числе и эмоциями от партнерства на съемочной площадке. Она назвала всю команду актеров самобытными и интересными. Особенное внимание уделала режиссеру Анне Голицыной, назвав ее профессионалом своего дела.

Показ нового сезона сериала «Просто Михалыч» состоялся 2 сентября на телеканале ТНТ. Картина рассказывает историю о сибиряке и москвичах, не поделивших между собой лесное хозяйство. В сериале также играют Владимир Епифанцев, Павел Ворожцов, Ольга Медынич, Антон Рогачев, Гоша Куценко и другие.

В сюжете сериала с Камыниной приплетаются семейные ссоры и любовь
В сюжете сериала с Камыниной приплетаются семейные ссоры и любовь
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Главная героиня сериала «Интерны» актриса Светлана Камынина, жившая в Челябинске, поделилась впечатлениями от съемок второго сезона сериала «Просто Михалыч 2» и тем, как жила в Челябинске. Актриса рассказала URA.RU, что о малой родине у нее не осталось никаких воспоминаний. Однако она хочет приехать в Челябинскую область и посетить минимум два интересных места. «К сожалению, у меня не осталось воспоминаний, но я узнала в этом году несколько интересных мест силы в Челябинской области — это Аркаим и озеро Тургояк. Мечтаю их посетить и надеюсь, что в ближайшее время это произойдет», — рассказала URA.RU Камынина. В многосерийной картине «Просто Михалыч» Камынина играет бизнесвумен Лору. Актриса отметила, что качества героини сходятся с ней в реальности. Она точно также испытывает надежду к чувству любви, которое должно помочь преодолеть все трудности. Раскрывать интриги нового сезона сериала звезда телеэкрана не стала, но упомянула, что в сюжете точно будут необычные повороты. Светлана Камынина также поделилась закулисьем, в том числе и эмоциями от партнерства на съемочной площадке. Она назвала всю команду актеров самобытными и интересными. Особенное внимание уделала режиссеру Анне Голицыной, назвав ее профессионалом своего дела. Показ нового сезона сериала «Просто Михалыч» состоялся 2 сентября на телеканале ТНТ. Картина рассказывает историю о сибиряке и москвичах, не поделивших между собой лесное хозяйство. В сериале также играют Владимир Епифанцев, Павел Ворожцов, Ольга Медынич, Антон Рогачев, Гоша Куценко и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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