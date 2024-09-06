Челябинцы хотят подражать в одежде Шанель и Бузовой

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Ольга Бузова стала в Челябинске образцом для подражания
Ольга Бузова стала в Челябинске образцом для подражания Фото:

Жители Челябинска при выборе стиля и одежды ориентируются на Коко Шанель, Ольгу Бузову и других знаменитостей. Как URA.RU 6 сентября рассказали в пресс-службе платформы «Авито», больше половины горожан о человеке склонны судить по одежде. Такие результаты принес проведенный опрос.

«Больше половины жителей Челябинска судит о человеке по его внешнему виду, причем подобные выводы чаще склонны делать женщины, чем мужчины (49% против 41%). На вопрос об иконе стиля челябинцы часто упоминали своих знакомых и друзей. А среди конкретных персон по упоминанию лидировали Коко Шанель, Анджелина Джоли, Эвелина Хромченко, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Мэрилин Монро и Виктория Бэкхем», — заявили URA.RU в «Авито».

Аналитики выяснили, что горожане предпочли кэжуал, спортивный и деловой стили. В планах изменений в гардеробе лидирует желание носить качественную одежду.

Опрос показал, что челябинцы ценят в одежде удобство, соотношение цены и качества, а также подходящий фасон. Мода и мнение фэшн-лидеров играют меньшую роль в их выборе. Несмотря на то, что часть респондентов опираются на мнение знаменитостей, значительная доля респондентов (81%) руководствуются собственными предпочтениями.

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Жители Челябинска при выборе стиля и одежды ориентируются на Коко Шанель, Ольгу Бузову и других знаменитостей. Как URA.RU 6 сентября рассказали в пресс-службе платформы «Авито», больше половины горожан о человеке склонны судить по одежде. Такие результаты принес проведенный опрос. «Больше половины жителей Челябинска судит о человеке по его внешнему виду, причем подобные выводы чаще склонны делать женщины, чем мужчины (49% против 41%). На вопрос об иконе стиля челябинцы часто упоминали своих знакомых и друзей. А среди конкретных персон по упоминанию лидировали Коко Шанель, Анджелина Джоли, Эвелина Хромченко, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Мэрилин Монро и Виктория Бэкхем», — заявили URA.RU в «Авито». Аналитики выяснили, что горожане предпочли кэжуал, спортивный и деловой стили. В планах изменений в гардеробе лидирует желание носить качественную одежду. Опрос показал, что челябинцы ценят в одежде удобство, соотношение цены и качества, а также подходящий фасон. Мода и мнение фэшн-лидеров играют меньшую роль в их выборе. Несмотря на то, что часть респондентов опираются на мнение знаменитостей, значительная доля респондентов (81%) руководствуются собственными предпочтениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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