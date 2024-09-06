06 сентября 2024

В ХМАО пациенты детской больницы пожаловались на питание. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сопровождающие детей родители жалуются, что их практически не кормят
Сопровождающие детей родители жалуются, что их практически не кормят Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в детской окружной больнице пациенты отказываются от еды из-за ее неприглядного вида и вкуса. Проблемой с URA.RU поделилась мама одного из юных пациентов.

«Пациентов Нижневартовской окружной больницы держат в голодном теле. После поступления завтрак выдали только на ребенка. Еда не просто отличается отсутствием нормального вида, но и на вкус не пригодна. Такое есть просто невозможно, дети отказываются от еды», — сообщила очевидец агентству.

Также югорчанка отметила, что сопровождающему родителю при поступлении в отделение завтрак не дали совсем, а на обед дали только жидкий суп без второго блюда. Усугублялось все тем, что пациенты иногородние и принести домашнюю еду им не кому. Также пациентка пожаловалась на ржавые двери в отделении и ржавчину в санитарной комнате.

Источник URA.RU в сфере здравоохранения прокомментировал ситуацию с питанием. С его слов, если в детскую больницу поступает пациент в возрасте от четырех лет, питание и койко-место сопровождающему родителю в медучреждении предоставлять не должны.

Корреспондент агентства отправил запрос в депздрав округа с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Дети отказываются от невкусной еды
Дети отказываются от невкусной еды
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) в детской окружной больнице пациенты отказываются от еды из-за ее неприглядного вида и вкуса. Проблемой с URA.RU поделилась мама одного из юных пациентов. «Пациентов Нижневартовской окружной больницы держат в голодном теле. После поступления завтрак выдали только на ребенка. Еда не просто отличается отсутствием нормального вида, но и на вкус не пригодна. Такое есть просто невозможно, дети отказываются от еды», — сообщила очевидец агентству. Также югорчанка отметила, что сопровождающему родителю при поступлении в отделение завтрак не дали совсем, а на обед дали только жидкий суп без второго блюда. Усугублялось все тем, что пациенты иногородние и принести домашнюю еду им не кому. Также пациентка пожаловалась на ржавые двери в отделении и ржавчину в санитарной комнате. Источник URA.RU в сфере здравоохранения прокомментировал ситуацию с питанием. С его слов, если в детскую больницу поступает пациент в возрасте от четырех лет, питание и койко-место сопровождающему родителю в медучреждении предоставлять не должны. Корреспондент агентства отправил запрос в депздрав округа с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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