В Нижневартовске (ХМАО) в детской окружной больнице пациенты отказываются от еды из-за ее неприглядного вида и вкуса. Проблемой с URA.RU поделилась мама одного из юных пациентов.
«Пациентов Нижневартовской окружной больницы держат в голодном теле. После поступления завтрак выдали только на ребенка. Еда не просто отличается отсутствием нормального вида, но и на вкус не пригодна. Такое есть просто невозможно, дети отказываются от еды», — сообщила очевидец агентству.
Также югорчанка отметила, что сопровождающему родителю при поступлении в отделение завтрак не дали совсем, а на обед дали только жидкий суп без второго блюда. Усугублялось все тем, что пациенты иногородние и принести домашнюю еду им не кому. Также пациентка пожаловалась на ржавые двери в отделении и ржавчину в санитарной комнате.
Источник URA.RU в сфере здравоохранения прокомментировал ситуацию с питанием. С его слов, если в детскую больницу поступает пациент в возрасте от четырех лет, питание и койко-место сопровождающему родителю в медучреждении предоставлять не должны.
Корреспондент агентства отправил запрос в депздрав округа с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
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