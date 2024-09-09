Власти Челябинска ответили горожанам по поводу кривой разметки в центре города

В мэрии Челябинска в ответ на беспокойство горожан сообщили, что работы на проспекте Ленина и улице Труда по разметке еще не завершены. На данный момент разметку наносят от ЮУрГУ до площади Революции, в результате все будет как положено, кривой разметки не будет.
«Количество полос для движения прямо на всей протяженности участка не изменится. При этом дополнительные полосы для поворота налево появились в результате сужения остальных полос», — сообщили в мэрии, передает издание «74.ру».
Ранее челябинцы сообщали, что при движении из левой полосы по знакам попадаешь на встречную полосу. Проблема разрешится, когда нанесут разметку 1.7, которая обозначает траектории движения в пределах пересечения. До и после пересечения проспекта Ленина со Свердловским проспектом по четыре полосы для движения прямо нанесут разметку такую. При этом неудобная «диагональная» разметка потребует смещаться в пределах пересечения. Это может создать аварийные ситуации в дни, когда разметки не будет видно, сообщили в издании «74.ру»
Также в ведомстве подчеркнули, движение транспорта не изменится на пересечении со Свердловским проспектом. На улице Володарского количество полос и разрешенные направления для движения останутся прежними.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!