Власти Челябинска ответили горожанам по поводу кривой разметки в центре города

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На данный момент разметку наносят от ЮУрГУ до площади Революции, работы еще не завершены
На данный момент разметку наносят от ЮУрГУ до площади Революции, работы еще не завершены Фото:

В мэрии Челябинска в ответ на беспокойство горожан сообщили, что работы на проспекте Ленина и улице Труда по разметке еще не завершены. На данный момент разметку наносят от ЮУрГУ до площади Революции, в результате все будет как положено, кривой разметки не будет.

«Количество полос для движения прямо на всей протяженности участка не изменится. При этом дополнительные полосы для поворота налево появились в результате сужения остальных полос», — сообщили в мэрии, передает издание «74.ру».

Ранее челябинцы сообщали, что при движении из левой полосы по знакам попадаешь на встречную полосу. Проблема разрешится, когда нанесут разметку 1.7, которая обозначает траектории движения в пределах пересечения. До и после пересечения проспекта Ленина со Свердловским проспектом по четыре полосы для движения прямо нанесут разметку такую. При этом неудобная «диагональная» разметка потребует смещаться в пределах пересечения. Это может создать аварийные ситуации в дни, когда разметки не будет видно, сообщили в издании «74.ру»

Также в ведомстве подчеркнули, движение транспорта не изменится на пересечении со Свердловским проспектом. На  улице Володарского количество полос и разрешенные направления для движения останутся прежними.

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В мэрии Челябинска в ответ на беспокойство горожан сообщили, что работы на проспекте Ленина и улице Труда по разметке еще не завершены. На данный момент разметку наносят от ЮУрГУ до площади Революции, в результате все будет как положено, кривой разметки не будет. «Количество полос для движения прямо на всей протяженности участка не изменится. При этом дополнительные полосы для поворота налево появились в результате сужения остальных полос», — сообщили в мэрии, передает издание «74.ру». Ранее челябинцы сообщали, что при движении из левой полосы по знакам попадаешь на встречную полосу. Проблема разрешится, когда нанесут разметку 1.7, которая обозначает траектории движения в пределах пересечения. До и после пересечения проспекта Ленина со Свердловским проспектом по четыре полосы для движения прямо нанесут разметку такую. При этом неудобная «диагональная» разметка потребует смещаться в пределах пересечения. Это может создать аварийные ситуации в дни, когда разметки не будет видно, сообщили в издании «74.ру» Также в ведомстве подчеркнули, движение транспорта не изменится на пересечении со Свердловским проспектом. На  улице Володарского количество полос и разрешенные направления для движения останутся прежними.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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