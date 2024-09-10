10 сентября 2024

Куда пермякам выгоднее поехать отдыхать в бархатный сезон

Самым выгодным направлением из Перми осенью стал Санкт-Петербург
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Санкт-Петербурга. 9 июня 2024., питер, спб, санкт петербург
Путевки в Петербург стоят от 15 тысяч рублей на двоих Фото:

Осенью жители Перми могут поехать отдохнуть по России и за рубеж. Прямые рейсы из аэропорта «Большое Савино» есть более чем по десяти направлениям. Самым бюджетным вариантом стал Санкт-Петербург. Короткие туры на 2-4 дня стоят от 15 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали представители пермских туристических агентств.

«В сентябре путевки в Санкт-Петербург „горят“ по хорошим ценам. Там можно вдвоем отдохнуть пару дней за 15 тысяч рублей. В эту стоимость входит прямой перелет из Перми на самолете авиакомпании „Россия“ и проживание в отеле в центре города. В Петербурге уже три недели стоит солнечная безоблачная погода с температурой воздуха 25 градусов. Такой вариант подойдет для тех, кто любит экскурсионные туры», — рассказала руководитель пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина. Турагент добавила, что в Петербург выгоднее летать в середине недели.

Среди других направлений собеседница агентства отметила Сочи и Абхазию. Рейсы из Перми на побережье Черного моря летают круглый год, и путевки туда пользуются популярностью. Также из Сочи дешевле и быстрее добираться в другие страны. «Есть рейсы Пермь — Сочи — Стамбул с удобными пересадками», — добавила Алина Балыбердина. Это же направление выделила директор пермского туристического агентства «Планета» Екатерина Волочкова. Она отметила, что море еще теплое, а цены ниже, чем летом. В Сочи стоимость туров начинается от 37 тысяч рублей на человека, а в Абхазию — от 32 тысяч рублей.

Екатерина Волочкова добавила, что также из Перми осенью есть прямые вылеты с экскурсионными турами в Калининград и Минск. Если рассматривать самые простые отели на 3-4 дня, то в Калининград можно сделать за 45 тысяч рублей на человека, а в столицу Беларуси — за 35 тысяч рублей.

Среди зарубежных направлений турагенты выделают Турцию и Египет. Из Перми прямые рейсы вылетают в Анталью, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. По словам Екатерины Волочковой, в Турции море еще достаточно теплое и хороший выбор фруктов, но большинство туристов уже вернулись домой, поэтому нет очередей, много свободных лежаков на пляже. Стоимость путевок начинается от 65 тысяч рублей на человека. В Египет туры дороже — от 93 тысяч рублей на человека. Но продолжительность путевок там больше — 10-11 дней. «В Египте самое красивое море в мире и недорогой дайвинг и сноркелинг. Но скоро начнется высокий сезон, и цены на теплые направления вырастут. Поэтому не стоит откладывать бронирование тура», — добавила Екатерина Волочкова.

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Осенью жители Перми могут поехать отдохнуть по России и за рубеж. Прямые рейсы из аэропорта «Большое Савино» есть более чем по десяти направлениям. Самым бюджетным вариантом стал Санкт-Петербург. Короткие туры на 2-4 дня стоят от 15 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали представители пермских туристических агентств. «В сентябре путевки в Санкт-Петербург „горят“ по хорошим ценам. Там можно вдвоем отдохнуть пару дней за 15 тысяч рублей. В эту стоимость входит прямой перелет из Перми на самолете авиакомпании „Россия“ и проживание в отеле в центре города. В Петербурге уже три недели стоит солнечная безоблачная погода с температурой воздуха 25 градусов. Такой вариант подойдет для тех, кто любит экскурсионные туры», — рассказала руководитель пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина. Турагент добавила, что в Петербург выгоднее летать в середине недели. Среди других направлений собеседница агентства отметила Сочи и Абхазию. Рейсы из Перми на побережье Черного моря летают круглый год, и путевки туда пользуются популярностью. Также из Сочи дешевле и быстрее добираться в другие страны. «Есть рейсы Пермь — Сочи — Стамбул с удобными пересадками», — добавила Алина Балыбердина. Это же направление выделила директор пермского туристического агентства «Планета» Екатерина Волочкова. Она отметила, что море еще теплое, а цены ниже, чем летом. В Сочи стоимость туров начинается от 37 тысяч рублей на человека, а в Абхазию — от 32 тысяч рублей. Екатерина Волочкова добавила, что также из Перми осенью есть прямые вылеты с экскурсионными турами в Калининград и Минск. Если рассматривать самые простые отели на 3-4 дня, то в Калининград можно сделать за 45 тысяч рублей на человека, а в столицу Беларуси — за 35 тысяч рублей. Среди зарубежных направлений турагенты выделают Турцию и Египет. Из Перми прямые рейсы вылетают в Анталью, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. По словам Екатерины Волочковой, в Турции море еще достаточно теплое и хороший выбор фруктов, но большинство туристов уже вернулись домой, поэтому нет очередей, много свободных лежаков на пляже. Стоимость путевок начинается от 65 тысяч рублей на человека. В Египет туры дороже — от 93 тысяч рублей на человека. Но продолжительность путевок там больше — 10-11 дней. «В Египте самое красивое море в мире и недорогой дайвинг и сноркелинг. Но скоро начнется высокий сезон, и цены на теплые направления вырастут. Поэтому не стоит откладывать бронирование тура», — добавила Екатерина Волочкова.
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