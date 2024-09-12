В мире Украина Украина попросила у Италии списанную военную технику 12 сентября 2024 в 15:08 Размер текста - 17 + Украина попросила у Италии списанную военную технику и обсудила дальнейшее сотрудничество Фото: Официальный сайт президента Украины Киев выразил заинтересованность в списанной военной техники Италии. С таким предложением к главе итальянского МИД обратился новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. «Дружеский разговор с [главой МИД Италии] Антонио Таяни. Поблагодарил Италию за мощное председательство в G7 и поддержку Украины. Обсудили ускорение следующего пакета военной помощи <…> и усиление воздушного щита Украины. Я также выразил заинтересованность в списанной итальянской военной технике», — подчеркнул Андрей Сибига. Сообщение опубликовано украинским ведомством в telegram-канале. В июле этого года в ходе саммита НАТО более 20 стран подписали документ с целью координации европейских стран для военной поддержки Украины. В РФ подчеркивают, что действия стран Запада приводят к эскалации конфликта на Украине. Киев не в первый раз просит у западных стран списанную военную технику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Киев выразил заинтересованность в списанной военной техники Италии. С таким предложением к главе итальянского МИД обратился новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. «Дружеский разговор с [главой МИД Италии] Антонио Таяни. Поблагодарил Италию за мощное председательство в G7 и поддержку Украины. Обсудили ускорение следующего пакета военной помощи <…> и усиление воздушного щита Украины. Я также выразил заинтересованность в списанной итальянской военной технике», — подчеркнул Андрей Сибига. Сообщение опубликовано украинским ведомством в telegram-канале. В июле этого года в ходе саммита НАТО более 20 стран подписали документ с целью координации европейских стран для военной поддержки Украины. В РФ подчеркивают, что действия стран Запада приводят к эскалации конфликта на Украине. Киев не в первый раз просит у западных стран списанную военную технику. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям