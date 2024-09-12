Украина попросила у Италии списанную военную технику

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Украина попросила у Италии списанную военную технику и обсудила дальнейшее сотрудничество Фото:

Киев выразил заинтересованность в списанной военной техники Италии. С таким предложением к главе итальянского МИД обратился новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Дружеский разговор с [главой МИД Италии] Антонио Таяни. Поблагодарил Италию за мощное председательство в G7 и поддержку Украины. Обсудили ускорение следующего пакета военной помощи <…> и усиление воздушного щита Украины. Я также выразил заинтересованность в списанной итальянской военной технике», — подчеркнул Андрей Сибига. Сообщение опубликовано украинским ведомством в telegram-канале.

В июле этого года в ходе саммита НАТО более 20 стран подписали документ с целью координации европейских стран для военной поддержки Украины. В РФ подчеркивают, что действия стран Запада приводят к эскалации конфликта на Украине. Киев не в первый раз просит у западных стран списанную военную технику.

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Киев выразил заинтересованность в списанной военной техники Италии. С таким предложением к главе итальянского МИД обратился новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. «Дружеский разговор с [главой МИД Италии] Антонио Таяни. Поблагодарил Италию за мощное председательство в G7 и поддержку Украины. Обсудили ускорение следующего пакета военной помощи <…> и усиление воздушного щита Украины. Я также выразил заинтересованность в списанной итальянской военной технике», — подчеркнул Андрей Сибига. Сообщение опубликовано украинским ведомством в telegram-канале. В июле этого года в ходе саммита НАТО более 20 стран подписали документ с целью координации европейских стран для военной поддержки Украины. В РФ подчеркивают, что действия стран Запада приводят к эскалации конфликта на Украине. Киев не в первый раз просит у западных стран списанную военную технику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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