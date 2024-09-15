Губернатор Голубев назвал причину крупных пожаров в Ростовской области

Голубев: пожары в Ростовской области начались из-за сильного ветра

15 сентября 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Причинами пожаров в Ростовской области стали сильный ветер и неосторожное обращение с огнем Фото: Илья Московец © URA.RU Сильный ветер, перехлест проводов линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем стали основными факторами возникновения пожаров в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор ростовской области Василий Голубев. «Сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем вызвало ландшафтные пожары в ряде населенных пунктов Ростовской области», — написал Голубев в своем telegram-канале . С начала дня оперативные диспетчерские службы зарегистрировали в регионе свыше 50 случаев возгорания. Ранее сообщалось, что в городе Аксай Ростовской области начался пожар на складе стройматериалов и быстро распространился на жилые дома, охватив площадь более 1,1 тысячи квадратных метров. Власти предпринимают меры для борьбы с огнем и минимизации его последствий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сильный ветер, перехлест проводов линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем стали основными факторами возникновения пожаров в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор ростовской области Василий Голубев. «Сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем вызвало ландшафтные пожары в ряде населенных пунктов Ростовской области», — написал Голубев в своем telegram-канале. С начала дня оперативные диспетчерские службы зарегистрировали в регионе свыше 50 случаев возгорания. Ранее сообщалось, что в городе Аксай Ростовской области начался пожар на складе стройматериалов и быстро распространился на жилые дома, охватив площадь более 1,1 тысячи квадратных метров. Власти предпринимают меры для борьбы с огнем и минимизации его последствий.