Губернатор Голубев назвал причину крупных пожаров в Ростовской области

Голубев: пожары в Ростовской области начались из-за сильного ветра
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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, возгорание, низовой пожар, пожарная машина
Причинами пожаров в Ростовской области стали сильный ветер и неосторожное обращение с огнем Фото:

Сильный ветер, перехлест проводов линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем стали основными факторами возникновения пожаров в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор ростовской области Василий Голубев.

«Сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем вызвало ландшафтные пожары в ряде населенных пунктов Ростовской области», — написал Голубев в своем telegram-канале. С начала дня оперативные диспетчерские службы зарегистрировали в регионе свыше 50 случаев возгорания.

Ранее сообщалось, что в городе Аксай Ростовской области начался пожар на складе стройматериалов и быстро распространился на жилые дома, охватив площадь более 1,1 тысячи квадратных метров. Власти предпринимают меры для борьбы с огнем и минимизации его последствий.

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Сильный ветер, перехлест проводов линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем стали основными факторами возникновения пожаров в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор ростовской области Василий Голубев. «Сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем вызвало ландшафтные пожары в ряде населенных пунктов Ростовской области», — написал Голубев в своем telegram-канале. С начала дня оперативные диспетчерские службы зарегистрировали в регионе свыше 50 случаев возгорания. Ранее сообщалось, что в городе Аксай Ростовской области начался пожар на складе стройматериалов и быстро распространился на жилые дома, охватив площадь более 1,1 тысячи квадратных метров. Власти предпринимают меры для борьбы с огнем и минимизации его последствий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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