Губернатор Голубев назвал причину крупных пожаров в Ростовской области

Сильный ветер, перехлест проводов линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем стали основными факторами возникновения пожаров в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор ростовской области Василий Голубев.
«Сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем вызвало ландшафтные пожары в ряде населенных пунктов Ростовской области», — написал Голубев в своем telegram-канале. С начала дня оперативные диспетчерские службы зарегистрировали в регионе свыше 50 случаев возгорания.
Ранее сообщалось, что в городе Аксай Ростовской области начался пожар на складе стройматериалов и быстро распространился на жилые дома, охватив площадь более 1,1 тысячи квадратных метров. Власти предпринимают меры для борьбы с огнем и минимизации его последствий.
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Сильный ветер, перехлест проводов линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем стали основными факторами возникновения пожаров в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор ростовской области Василий Голубев. «Сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем вызвало ландшафтные пожары в ряде населенных пунктов Ростовской области», — написал Голубев в своем telegram-канале. С начала дня оперативные диспетчерские службы зарегистрировали в регионе свыше 50 случаев возгорания. Ранее сообщалось, что в городе Аксай Ростовской области начался пожар на складе стройматериалов и быстро распространился на жилые дома, охватив площадь более 1,1 тысячи квадратных метров. Власти предпринимают меры для борьбы с огнем и минимизации его последствий.