В Ростовской области пожар со склада стройматериалов перекинулся на жилые дома

Пожар в Ростовской области тушат порядка 100 специалистов МЧС
В городе Аксай Ростовской области пожар, начавшийся на складе стройматериалов, распространился на жилые дома, охватив площадь 1,1 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС России.
«Огонь охватил 1,1 тысячи квадратных метров склада со строительными материалами. Сильный ветер перекинул пожар на частные домовладения», — говорится в сообщении МЧС. Там добавили, что пожар произошел в городе Аксай.
В ликвидации пожара участвуют около 100 специалистов и 38 единиц техники. Возгоранию присвоен повышенный ранг, заключили в МЧС.
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