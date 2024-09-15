В Ростовской области пожар со склада стройматериалов перекинулся на жилые дома

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Пожар в Ростовской области тушат порядка 100 специалистов МЧС
Пожар в Ростовской области тушат порядка 100 специалистов МЧС Фото:

В городе Аксай Ростовской области пожар, начавшийся на складе стройматериалов, распространился на жилые дома, охватив площадь 1,1 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС России.

«Огонь охватил 1,1 тысячи квадратных метров склада со строительными материалами. Сильный ветер перекинул пожар на частные домовладения», — говорится в сообщении МЧС. Там добавили, что пожар произошел в городе Аксай.

В ликвидации пожара участвуют около 100 специалистов и 38 единиц техники. Возгоранию присвоен повышенный ранг, заключили в МЧС.

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В городе Аксай Ростовской области пожар, начавшийся на складе стройматериалов, распространился на жилые дома, охватив площадь 1,1 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС России. «Огонь охватил 1,1 тысячи квадратных метров склада со строительными материалами. Сильный ветер перекинул пожар на частные домовладения», — говорится в сообщении МЧС. Там добавили, что пожар произошел в городе Аксай. В ликвидации пожара участвуют около 100 специалистов и 38 единиц техники. Возгоранию присвоен повышенный ранг, заключили в МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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