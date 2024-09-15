15 сентября 2024

В скандальной больнице РЖД Сургута закрылись два отделения

© Служба новостей «URA.RU»
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Два отделения в сургутской больнице РЖД закрылись до конца года
Два отделения в сургутской больнице РЖД закрылись до конца года Фото:

В больнице «РЖД-Медицина» Сургута (ХМАО) до конца года закрылись два терапевтических отделения. Медучреждение известно скандалами с кадровыми чистками, которые устраивал бывший главврач Андрей Мосалев. О временном закрытии отделений URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения города.

«Два терапевтических отделения закрыли с сентября до конца года. Каждое из них рассчитано примерно на 50 мест. В этих отделениях обычно проводят плановую госпитализацию. Сейчас в больнице работает только одно отделение, где принимают пациентов, нуждающихся в экстренной помощи», — рассказал собеседник агентства.

На звонок журналиста URA.RU в приемной больницы не ответили. Агентство направило запрос в адрес «РЖД-Медицина». Ответ ожидается.

Скандальную репутацию на больницу обрушил бывший главврач Андрей Мосалев. После его прихода массово уволились ключевые сотрудники. Медики были недовольны методами руководства главврача. Его сняли с должности в марте 2024 года.

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В больнице «РЖД-Медицина» Сургута (ХМАО) до конца года закрылись два терапевтических отделения. Медучреждение известно скандалами с кадровыми чистками, которые устраивал бывший главврач Андрей Мосалев. О временном закрытии отделений URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения города. «Два терапевтических отделения закрыли с сентября до конца года. Каждое из них рассчитано примерно на 50 мест. В этих отделениях обычно проводят плановую госпитализацию. Сейчас в больнице работает только одно отделение, где принимают пациентов, нуждающихся в экстренной помощи», — рассказал собеседник агентства. На звонок журналиста URA.RU в приемной больницы не ответили. Агентство направило запрос в адрес «РЖД-Медицина». Ответ ожидается. Скандальную репутацию на больницу обрушил бывший главврач Андрей Мосалев. После его прихода массово уволились ключевые сотрудники. Медики были недовольны методами руководства главврача. Его сняли с должности в марте 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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