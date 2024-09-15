В скандальной больнице РЖД Сургута закрылись два отделения

В больнице «РЖД-Медицина» Сургута (ХМАО) до конца года закрылись два терапевтических отделения. Медучреждение известно скандалами с кадровыми чистками, которые устраивал бывший главврач Андрей Мосалев. О временном закрытии отделений URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения города.
«Два терапевтических отделения закрыли с сентября до конца года. Каждое из них рассчитано примерно на 50 мест. В этих отделениях обычно проводят плановую госпитализацию. Сейчас в больнице работает только одно отделение, где принимают пациентов, нуждающихся в экстренной помощи», — рассказал собеседник агентства.
На звонок журналиста URA.RU в приемной больницы не ответили. Агентство направило запрос в адрес «РЖД-Медицина». Ответ ожидается.
Скандальную репутацию на больницу обрушил бывший главврач Андрей Мосалев. После его прихода массово уволились ключевые сотрудники. Медики были недовольны методами руководства главврача. Его сняли с должности в марте 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!