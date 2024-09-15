В ХМАО студентке запретили ходить в техникум в хиджабе

Студентке Лянторского нефтяного техникума (филиал Югорского госуниверситета — прим.ред.) не разрешили ходить на учебу в хиджабе. Запрет связали с внутренним распоряжением ректора ЮГУ. Девушке предложили в качестве альтернативы посещать занятия в платке, но ее семья от такого варианта отказалась, сообщили URA.RU в пресс-службе ЮГУ.
«Студентке было отказано в посещении занятий в хиджабе в соответствии с п.1 ст. 38 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ „Об образовании в Российской Федерации“. Согласно действующему законодательству организации, осуществляющие образовательную деятельность вправе устанавливать требования к внешнему виду обучающихся. В соответствии с правилами внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО „Югорский государственный университет“ студентам запрещается появление на учебных занятиях в не соответствующей для деловых отношений одежде, а также пребывание в верхней одежде и/или головных уборах», — прокомментировали агентству в пресс-службе вуза.
В ЮГУ отметили, что распоряжение принималось с учетом мнения самих студентов. Сам документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Не допускается использование вне специальных мероприятий, проводимых с разрешения администрации университета, одежды с открыто демонстрируемой символикой, предметов культа, аксессуаров, свидетельствующих о политических и религиозных убеждениях, а также одежды бельевого стиля; спортивной одежды; атрибутов одежды, закрывающих лицо; <…> религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой; головных уборов в помещениях», — следует из приказа. Он был утвержден в июле 2024 года.
Девушке предложили заменить хиджаб на платок, но ее родители не согласились. «Для обеспечения прав и свобод вероисповедания, отраженных в ст. 28 Конституции РФ, в качестве альтернативы было предложено посещение занятий в платке. Родители выразили отказ», — добавили в пресс-службе ЮГУ.
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