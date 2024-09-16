16 сентября 2024

Стройку нового пермского зоопарка показали с высоты птичьего полета. Видео

Подрядчик опубликовал в соцсети видео со стройки нового пермского зоопарка
© Служба новостей «URA.RU»
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Строящиеся объекты засняли с квадрокоптера (архивное фото)
Строящиеся объекты засняли с квадрокоптера (архивное фото) Фото:

В соцсеть выложили видео с площадки, где возводят новый пермский зоопарк. Автором ролика, судя по описанию, является ООО «Энергокомплекс» — компания выступает одним из основных субподрядчиков строительства.

Предположительно, на кадрах — готовность зоопарка на конец августа. Камера запечатлела строящиеся объекты, технику и рабочих. Видео размещено в группе «Мой город — Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Строительством нового зоопарка занимаются с 2017 года. Прошедшей весной власти заявили, что собираются привлечь на объект новых субподрядчиков, а объемы работ будут наращиваться.

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В соцсеть выложили видео с площадки, где возводят новый пермский зоопарк. Автором ролика, судя по описанию, является ООО «Энергокомплекс» — компания выступает одним из основных субподрядчиков строительства. Предположительно, на кадрах — готовность зоопарка на конец августа. Камера запечатлела строящиеся объекты, технику и рабочих. Видео размещено в группе «Мой город — Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Строительством нового зоопарка занимаются с 2017 года. Прошедшей весной власти заявили, что собираются привлечь на объект новых субподрядчиков, а объемы работ будут наращиваться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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