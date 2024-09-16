Строящиеся объекты засняли с квадрокоптера (архивное фото)
В соцсеть выложили видео с площадки, где возводят новый пермский зоопарк. Автором ролика, судя по описанию, является ООО «Энергокомплекс» — компания выступает одним из основных субподрядчиков строительства.
Предположительно, на кадрах — готовность зоопарка на конец августа. Камера запечатлела строящиеся объекты, технику и рабочих. Видео размещено в группе «Мой город — Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
Строительством нового зоопарка занимаются с 2017 года. Прошедшей весной власти заявили, что собираются привлечь на объект новых субподрядчиков, а объемы работ будут наращиваться.
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