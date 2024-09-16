16 сентября 2024

Крупное ДТП парализовало движение трамваев в центре Екатеринбурга

На улице Малышева в Екатеринбурге из-за ДТП с тремя автомобилями встали трамваи
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, общественный транспорт, город екатеринбург, трамвай, татра т3
Движение трамваев приостановлено (архивное фото) Фото:

На улице Малышева в Екатеринбурге движение трамваев в обоих направлениях было остановлено из-за дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трамвайных путях, где столкнулись три автомобиля. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«В центре остановилось движение всех трамваев. Произошло ДТП на трамвайных путях между улицами Гагарина и Мира — столкнулись три легковушки. Пока нет информации о пострадавших», — поделился собеседник агентства.

Редакция URA.RU направила запрос в городскую Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.

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На улице Малышева в Екатеринбурге движение трамваев в обоих направлениях было остановлено из-за дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трамвайных путях, где столкнулись три автомобиля. Об этом сообщил читатель URA.RU. «В центре остановилось движение всех трамваев. Произошло ДТП на трамвайных путях между улицами Гагарина и Мира — столкнулись три легковушки. Пока нет информации о пострадавших», — поделился собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в городскую Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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