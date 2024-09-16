Крупное ДТП парализовало движение трамваев в центре Екатеринбурга

Движение трамваев приостановлено (архивное фото)
На улице Малышева в Екатеринбурге движение трамваев в обоих направлениях было остановлено из-за дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трамвайных путях, где столкнулись три автомобиля. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«В центре остановилось движение всех трамваев. Произошло ДТП на трамвайных путях между улицами Гагарина и Мира — столкнулись три легковушки. Пока нет информации о пострадавших», — поделился собеседник агентства.
Редакция URA.RU направила запрос в городскую Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!