Происшествия ДТП Крупное ДТП парализовало движение трамваев в центре Екатеринбурга На улице Малышева в Екатеринбурге из-за ДТП с тремя автомобилями встали трамваи 17 сентября 2024 в 11:02 Размер текста - 17 + Движение трамваев приостановлено (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На улице Малышева в Екатеринбурге движение трамваев в обоих направлениях было остановлено из-за дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трамвайных путях, где столкнулись три автомобиля. Об этом сообщил читатель URA.RU. «В центре остановилось движение всех трамваев. Произошло ДТП на трамвайных путях между улицами Гагарина и Мира — столкнулись три легковушки. Пока нет информации о пострадавших», — поделился собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в городскую Госавтоинспекцию. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На улице Малышева в Екатеринбурге движение трамваев в обоих направлениях было остановлено из-за дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трамвайных путях, где столкнулись три автомобиля. Об этом сообщил читатель URA.RU. «В центре остановилось движение всех трамваев. Произошло ДТП на трамвайных путях между улицами Гагарина и Мира — столкнулись три легковушки. Пока нет информации о пострадавших», — поделился собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в городскую Госавтоинспекцию. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям