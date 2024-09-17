Пермяки в сентябре продлили пляжный сезон: фоторепортаж URA.RU

Горожане ловят последние теплые деньки «бабьего лета» на городском пляже
Пермяки продлили пляжный сезон в середине сентября. В этом убедился корреспондент URA.RU, прогулявшийся по городским пляжам. В разгар дня жители краевой столицы загорают на пляжах и в парках, некоторые из них не боятся купаться в Каме несмотря на то, что на календаре 17 сентября.
URA.RU рассказывало, что теплая и сухая погода, установившаяся в регионе, продержится еще несколько дней. Похолодание и дожди синоптики обещают ближе к концу этой недели.
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