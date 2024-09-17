Пермяки в сентябре продлили пляжный сезон: фоторепортаж URA.RU

Пермяки в сентябре продлили пляжный сезон

17 сентября 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Горожане ловят последние теплые деньки «бабьего лета» на городском пляже Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пермяки продлили пляжный сезон в середине сентября. В этом убедился корреспондент URA.RU, прогулявшийся по городским пляжам. В разгар дня жители краевой столицы загорают на пляжах и в парках, некоторые из них не боятся купаться в Каме несмотря на то, что на календаре 17 сентября. URA.RU рассказывало, что теплая и сухая погода, установившаяся в регионе, продержится еще несколько дней. Похолодание и дожди синоптики обещают ближе к концу этой недели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермяки продлили пляжный сезон в середине сентября. В этом убедился корреспондент URA.RU, прогулявшийся по городским пляжам. В разгар дня жители краевой столицы загорают на пляжах и в парках, некоторые из них не боятся купаться в Каме несмотря на то, что на календаре 17 сентября. URA.RU рассказывало, что теплая и сухая погода, установившаяся в регионе, продержится еще несколько дней. Похолодание и дожди синоптики обещают ближе к концу этой недели.