18 сентября 2024

В ХМАО обвалились цены на авиабилеты

ЦБ: в ХМАО снизился рост стоимости авиабилетов за счет новых рейсов
© Служба новостей «URA.RU»
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Рост цен на авиабилеты замедлился за счет новых рейсов
Рост цен на авиабилеты замедлился за счет новых рейсов Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за август снизился рост цен на авиабилеты, сообщает Центробанк. По данным регулятора, ситуация связана с появлением новых рейсов.

«В августе 2024 года региональным авиаперевозчиком были запущены дополнительные рейсы как внутри страны, так и за ее пределы. Это привело к снижению годовых темпов прироста цен на авиаперелеты», — говорится на сайте Банка России.

Прирост цен в годовом разрезе на услуги в целом по региону в августе составил 10,31%. Тем временем в июле показатель был на уровне 10,95%.

Ранее URA.RU рассказывало, что годовая инфляция в ХМАО возросла с до 7,91%. Причиной стало увеличение издержек производителей и поставщиков при высоком потребительском спросе.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за август снизился рост цен на авиабилеты, сообщает Центробанк. По данным регулятора, ситуация связана с появлением новых рейсов. «В августе 2024 года региональным авиаперевозчиком были запущены дополнительные рейсы как внутри страны, так и за ее пределы. Это привело к снижению годовых темпов прироста цен на авиаперелеты», — говорится на сайте Банка России. Прирост цен в годовом разрезе на услуги в целом по региону в августе составил 10,31%. Тем временем в июле показатель был на уровне 10,95%. Ранее URA.RU рассказывало, что годовая инфляция в ХМАО возросла с до 7,91%. Причиной стало увеличение издержек производителей и поставщиков при высоком потребительском спросе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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