В ХМАО обвалились цены на авиабилеты

В Ханты-Мансийском автономном округе за август снизился рост цен на авиабилеты, сообщает Центробанк. По данным регулятора, ситуация связана с появлением новых рейсов.
«В августе 2024 года региональным авиаперевозчиком были запущены дополнительные рейсы как внутри страны, так и за ее пределы. Это привело к снижению годовых темпов прироста цен на авиаперелеты», — говорится на сайте Банка России.
Прирост цен в годовом разрезе на услуги в целом по региону в августе составил 10,31%. Тем временем в июле показатель был на уровне 10,95%.
Ранее URA.RU рассказывало, что годовая инфляция в ХМАО возросла с до 7,91%. Причиной стало увеличение издержек производителей и поставщиков при высоком потребительском спросе.
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