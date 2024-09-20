Пермский Роспотребнадзор подтвердил, что «Спортмастер» нарушает закон

Магазин не спешит возвращать деньги за отмененные товары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Магазин спортивных товаров «Спортмастер» нарушает закон «О защите прав потребителей» тем, что возвращает деньги клиентам, сделавшим заказ в интернет-магазине, более двух недель. По закону «О защите прав потребителей» продавцу на возврат отплаты дается до десяти дней, рассказали URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора Пермского каря.

«В соответствии с п. 4 ст. 26.1 закона РФ „О защите прав потребителей“, покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи. При отказе продавец должен возвратить ему денежную сумму не позднее, чем через десять рабочих дней», — сказано в сообщении. Уточняется, что срок на возврат начинается со дня подачи претензии продавцу.

В ведомстве добавили, что, если «Спортмастер» отказывается возвращать деньги пермякам в этот срок, они могут потребовать у магазина проценты за пользование их деньгами. Для этого достаточно направить претензию компании заказным письмом по почте. Если заявление останется без ответа или «Спортмастер» откажется выплачивать проценты, покупатель может обратиться в суд. Подать иск достаточно в суде по месту жительства. При этом, согласно закону «О защите прав потребителей», покупателю не придется платить пошлину.

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что ведомство сможет принять меры в отношении «Спортмастера» только после того, как горожане направят обращение. Сделать это можно через сайт краевого Роспотребнадзора, приложив информацию о заказе, копию претензии и ответ продавца.

Ранее URA.RU рассказало, что «Спортмастер» затягивает возврат денег пермякам за отмененные заказы. Сначала магазин сорвал сроки доставки, а потом увеличил период возврата денег. Покупателям приходится ждать оплату более двух недель.