Пермский Роспотребнадзор подтвердил, что «Спортмастер» нарушает закон

Магазин спортивных товаров «Спортмастер» нарушает закон «О защите прав потребителей» тем, что возвращает деньги клиентам, сделавшим заказ в интернет-магазине, более двух недель. По закону «О защите прав потребителей» продавцу на возврат отплаты дается до десяти дней, рассказали URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора Пермского каря.
«В соответствии с п. 4 ст. 26.1 закона РФ „О защите прав потребителей“, покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи. При отказе продавец должен возвратить ему денежную сумму не позднее, чем через десять рабочих дней», — сказано в сообщении. Уточняется, что срок на возврат начинается со дня подачи претензии продавцу.
В ведомстве добавили, что, если «Спортмастер» отказывается возвращать деньги пермякам в этот срок, они могут потребовать у магазина проценты за пользование их деньгами. Для этого достаточно направить претензию компании заказным письмом по почте. Если заявление останется без ответа или «Спортмастер» откажется выплачивать проценты, покупатель может обратиться в суд. Подать иск достаточно в суде по месту жительства. При этом, согласно закону «О защите прав потребителей», покупателю не придется платить пошлину.
В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что ведомство сможет принять меры в отношении «Спортмастера» только после того, как горожане направят обращение. Сделать это можно через сайт краевого Роспотребнадзора, приложив информацию о заказе, копию претензии и ответ продавца.
Ранее URA.RU рассказало, что «Спортмастер» затягивает возврат денег пермякам за отмененные заказы. Сначала магазин сорвал сроки доставки, а потом увеличил период возврата денег. Покупателям приходится ждать оплату более двух недель.
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Магазин спортивных товаров «Спортмастер» нарушает закон «О защите прав потребителей» тем, что возвращает деньги клиентам, сделавшим заказ в интернет-магазине, более двух недель. По закону «О защите прав потребителей» продавцу на возврат отплаты дается до десяти дней, рассказали URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора Пермского каря. «В соответствии с п. 4 ст. 26.1 закона РФ „О защите прав потребителей“, покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи. При отказе продавец должен возвратить ему денежную сумму не позднее, чем через десять рабочих дней», — сказано в сообщении. Уточняется, что срок на возврат начинается со дня подачи претензии продавцу. В ведомстве добавили, что, если «Спортмастер» отказывается возвращать деньги пермякам в этот срок, они могут потребовать у магазина проценты за пользование их деньгами. Для этого достаточно направить претензию компании заказным письмом по почте. Если заявление останется без ответа или «Спортмастер» откажется выплачивать проценты, покупатель может обратиться в суд. Подать иск достаточно в суде по месту жительства. При этом, согласно закону «О защите прав потребителей», покупателю не придется платить пошлину. В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что ведомство сможет принять меры в отношении «Спортмастера» только после того, как горожане направят обращение. Сделать это можно через сайт краевого Роспотребнадзора, приложив информацию о заказе, копию претензии и ответ продавца. Ранее URA.RU рассказало, что «Спортмастер» затягивает возврат денег пермякам за отмененные заказы. Сначала магазин сорвал сроки доставки, а потом увеличил период возврата денег. Покупателям приходится ждать оплату более двух недель.