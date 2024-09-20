20 сентября 2024

В Озерске из-за резкого похолодания начали отопительный сезон

Отопление в Озерске начнут включать 23 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, батарея, отопление, тепло в доме
В Озерске стартует отопительный сезон Фото:

Из-за резкого похолодания отопительный сезон в Озерском городском округе Челябинской области стартует с понедельника, 23 сентября. Подача тепла будет осуществляться поэтапно, в зависимости от готовности магистральных сетей. Об этом сообщил глава округа Сергей Гергенрейдер.

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«В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения. К жилым домам подключение начнется ориентировочно с 25 сентября», — отметил Гергенрейдер. Градоначальник подчеркнул, что запуск системы отопления потребует согласованных действий коммунальных служб, управляющих компаний и производственных объектов, попросив жителей отнестись с пониманием к возможным временным задержкам.

Как сообщало URA.RU ранее, на Челябинскую область надвигаются арктические воздушные массы. Они приведут к похолоданию в регионе. Кроме того, прогнозируется усиление ветра до 16-21 метра в секунду.

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Из-за резкого похолодания отопительный сезон в Озерском городском округе Челябинской области стартует с понедельника, 23 сентября. Подача тепла будет осуществляться поэтапно, в зависимости от готовности магистральных сетей. Об этом сообщил глава округа Сергей Гергенрейдер. «В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения. К жилым домам подключение начнется ориентировочно с 25 сентября», — отметил Гергенрейдер. Градоначальник подчеркнул, что запуск системы отопления потребует согласованных действий коммунальных служб, управляющих компаний и производственных объектов, попросив жителей отнестись с пониманием к возможным временным задержкам. Как сообщало URA.RU ранее, на Челябинскую область надвигаются арктические воздушные массы. Они приведут к похолоданию в регионе. Кроме того, прогнозируется усиление ветра до 16-21 метра в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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