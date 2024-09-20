В Озерске из-за резкого похолодания начали отопительный сезон

Из-за резкого похолодания отопительный сезон в Озерском городском округе Челябинской области стартует с понедельника, 23 сентября. Подача тепла будет осуществляться поэтапно, в зависимости от готовности магистральных сетей. Об этом сообщил глава округа Сергей Гергенрейдер.
«В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения. К жилым домам подключение начнется ориентировочно с 25 сентября», — отметил Гергенрейдер. Градоначальник подчеркнул, что запуск системы отопления потребует согласованных действий коммунальных служб, управляющих компаний и производственных объектов, попросив жителей отнестись с пониманием к возможным временным задержкам.
Как сообщало URA.RU ранее, на Челябинскую область надвигаются арктические воздушные массы. Они приведут к похолоданию в регионе. Кроме того, прогнозируется усиление ветра до 16-21 метра в секунду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!