21 сентября 2024

PressTV: Иран показал свои новейшие ударные дроны Shahed и ракеты Jihad

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Иран показал свое новую оружие на параде
Иран показал свое новую оружие на параде Фото:

На военном параде в Иране были представлены новые баллистические ракеты и ударные беспилотники. Среди них — ракета Jihad и дрон Shahed 136 с дальностью действия в несколько тысяч километров.

«Иран продемонстрировал беспрецедентное количество баллистических ракет в начале недели Священной обороны, которая также ознаменовалась презентацией нового беспилотника-камикадзе с дальностью полета более 4000 километров», — передает PressTV.

Ракета Jihad (»Джихад») была показана впервые и имеет дальность действия одну тысячу километров. Также были представлены другие типы ракет, включая Kheibar Shekan, Fatah, Haj Qasem, Qadr H, Emad, Khorramshahr и Sejil. Новейшая версия беспилотника Shahed — 136B способна нести 50-килограммовую боеголовку и развивать огромную скорость.

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На военном параде в Иране были представлены новые баллистические ракеты и ударные беспилотники. Среди них — ракета Jihad и дрон Shahed 136 с дальностью действия в несколько тысяч километров. «Иран продемонстрировал беспрецедентное количество баллистических ракет в начале недели Священной обороны, которая также ознаменовалась презентацией нового беспилотника-камикадзе с дальностью полета более 4000 километров», — передает PressTV. Ракета Jihad (»Джихад») была показана впервые и имеет дальность действия одну тысячу километров. Также были представлены другие типы ракет, включая Kheibar Shekan, Fatah, Haj Qasem, Qadr H, Emad, Khorramshahr и Sejil. Новейшая версия беспилотника Shahed — 136B способна нести 50-килограммовую боеголовку и развивать огромную скорость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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