PressTV: Иран показал свои новейшие ударные дроны Shahed и ракеты Jihad

На военном параде в Иране были представлены новые баллистические ракеты и ударные беспилотники. Среди них — ракета Jihad и дрон Shahed 136 с дальностью действия в несколько тысяч километров.
«Иран продемонстрировал беспрецедентное количество баллистических ракет в начале недели Священной обороны, которая также ознаменовалась презентацией нового беспилотника-камикадзе с дальностью полета более 4000 километров», — передает PressTV.
Ракета Jihad (»Джихад») была показана впервые и имеет дальность действия одну тысячу километров. Также были представлены другие типы ракет, включая Kheibar Shekan, Fatah, Haj Qasem, Qadr H, Emad, Khorramshahr и Sejil. Новейшая версия беспилотника Shahed — 136B способна нести 50-килограммовую боеголовку и развивать огромную скорость.
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