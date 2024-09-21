Пермячка пострадала из-за загоревшейся в квартире мебели

22 сентября 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Женщина получила травмы во время пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми женщина получила травмы из-за загоревшейся мягкой мебели в однокомнатной квартире. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре на улице Лаврова поступило 21 сентября в 14:39. Было установлено, что загорелась мягкая мебель в однокомнатной квартире девятиэтажного жилого дома. Женщина получила травмы», — сообщили в ведомстве. Площадь пожара составила два квадратных метра. Один человек эвакуировался до приезда пожарных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми женщина получила травмы из-за загоревшейся мягкой мебели в однокомнатной квартире. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре на улице Лаврова поступило 21 сентября в 14:39. Было установлено, что загорелась мягкая мебель в однокомнатной квартире девятиэтажного жилого дома. Женщина получила травмы», — сообщили в ведомстве. Площадь пожара составила два квадратных метра. Один человек эвакуировался до приезда пожарных.