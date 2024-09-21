Пермячка пострадала из-за загоревшейся в квартире мебели

Женщина получила травмы во время пожара
В Перми женщина получила травмы из-за загоревшейся мягкой мебели в однокомнатной квартире. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Сообщение о пожаре на улице Лаврова поступило 21 сентября в 14:39. Было установлено, что загорелась мягкая мебель в однокомнатной квартире девятиэтажного жилого дома. Женщина получила травмы», — сообщили в ведомстве.
Площадь пожара составила два квадратных метра. Один человек эвакуировался до приезда пожарных.
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