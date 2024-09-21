21 сентября 2024
20 сентября 2024

Пермячка пострадала из-за загоревшейся в квартире мебели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отремонтированное отделение ультразвуковой эндоскопической и функциональной диагностики в ДГКБ9. Екатеринбург, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, скорая помощь
Женщина получила травмы во время пожара Фото:

В Перми женщина получила травмы из-за загоревшейся мягкой мебели в однокомнатной квартире. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Сообщение о пожаре на улице Лаврова поступило 21 сентября в 14:39. Было установлено, что загорелась мягкая мебель в однокомнатной квартире девятиэтажного жилого дома. Женщина получила травмы», — сообщили в ведомстве.

Площадь пожара составила два квадратных метра. Один человек эвакуировался до приезда пожарных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми женщина получила травмы из-за загоревшейся мягкой мебели в однокомнатной квартире. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре на улице Лаврова поступило 21 сентября в 14:39. Было установлено, что загорелась мягкая мебель в однокомнатной квартире девятиэтажного жилого дома. Женщина получила травмы», — сообщили в ведомстве. Площадь пожара составила два квадратных метра. Один человек эвакуировался до приезда пожарных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...