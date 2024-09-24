Прокуратура просит ужесточить наказание экс-сотруднице опеки по делу Далера Бобиева

Экс-сотруднице свердловской опеки грозит тюрьма по делу Далера Бобиева

25 сентября 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Евгения Вознесенская курировала приемную семью Далера Бобиева (архивное фото) Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев В Свердловский областной суд направлена жалоба от прокуратуры, которая оспаривает приговор бывшей сотруднице органов опеки Евгении Вознесенской. Женщина курировала семью Наумовых, в которой проживал убитый мальчик Далер Бобиев. Гособвинение настаивает на ужесточении наказания для Вознесенской, предлагая назначить ей реальное лишение свободы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом расследования громкого уголовного дела. «Прокуратура запросила для Вознесенской наказание в виде 2,4 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Кроме того, было предложено лишить ее права занимать должности на государственной и гражданской службе на срок 2 года 11 месяцев», — отметил собеседник агентства. В прокуратуре URA.RU эту информацию подтвердили. «В апелляционном представлении прокуратура просит суд исключить ряд смягчающих вину обстоятельств и в связи с этим усилить наказание, назначив сотруднице опеки и попечительства наказание в виде реального лишения свободы», — сообщили в ведомстве. В августе Чкаловский суд Екатеринбурга признал Вознесенскую виновной в служебном подлоге. По версии свердловского СКР, в декабре 2022 года она не провела должную проверку в семье и не обнаружила факт смерти Далера, но внесла в документы недостоверные сведения о проверке, что позволило опекунше продолжать получать выплаты. Суд назначил Вознесенской штраф в размере 110 тысяч рублей. Тело Далера Бобиева, которого весь Екатеринбург искал несколько дней, обнаружили в июне 2023 года в гараже Наумовых. Выяснилось, что мальчик погиб еще в конце 2022-го, а основная обвиняемая — его опекунша Вероника Наумова — выдумала историю загадочного исчезновения. Наумова сейчас под стражей. Другой фигурант — ее муж Александр Наумов. Более детальная информация о расследовании — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловский областной суд направлена жалоба от прокуратуры, которая оспаривает приговор бывшей сотруднице органов опеки Евгении Вознесенской. Женщина курировала семью Наумовых, в которой проживал убитый мальчик Далер Бобиев. Гособвинение настаивает на ужесточении наказания для Вознесенской, предлагая назначить ей реальное лишение свободы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом расследования громкого уголовного дела. «Прокуратура запросила для Вознесенской наказание в виде 2,4 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Кроме того, было предложено лишить ее права занимать должности на государственной и гражданской службе на срок 2 года 11 месяцев», — отметил собеседник агентства. В прокуратуре URA.RU эту информацию подтвердили. «В апелляционном представлении прокуратура просит суд исключить ряд смягчающих вину обстоятельств и в связи с этим усилить наказание, назначив сотруднице опеки и попечительства наказание в виде реального лишения свободы», — сообщили в ведомстве. В августе Чкаловский суд Екатеринбурга признал Вознесенскую виновной в служебном подлоге. По версии свердловского СКР, в декабре 2022 года она не провела должную проверку в семье и не обнаружила факт смерти Далера, но внесла в документы недостоверные сведения о проверке, что позволило опекунше продолжать получать выплаты. Суд назначил Вознесенской штраф в размере 110 тысяч рублей. Тело Далера Бобиева, которого весь Екатеринбург искал несколько дней, обнаружили в июне 2023 года в гараже Наумовых. Выяснилось, что мальчик погиб еще в конце 2022-го, а основная обвиняемая — его опекунша Вероника Наумова — выдумала историю загадочного исчезновения. Наумова сейчас под стражей. Другой фигурант — ее муж Александр Наумов. Более детальная информация о расследовании — в отдельном сюжете URA.RU.