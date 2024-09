На экс-главреда Brief* и его зама составили четыре протокола

Четыре протокола на бывшего главреда Brief и его зама зарегистрированы в суде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На бывшего главного редактора telegram-канала Brief* Владимира Дергачева* и его зама Екатерину Винокурову* составлены четыре протокола за нарушение законодательства РФ об иностранных агентах. Об этом сообщили в суде. «На бывшего главреда Brief Владимира Дергачева и его заместителя Екатерину Винокурову составили четыре протокола за нарушение законодательства об иноагентах», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Согласно сообщению, все протоколы были зарегистрированы в суде 25 сентября. Ранее, в середине августа, Brief был признан иностранным агентом, пишет RT. После этого Дергачев и Винокурова объявили о своем уходе из проекта. Telegram-канал, которым они руководили, был переименован. *признаны Минюстом РФ иноагентами

