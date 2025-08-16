Путин заявил о возможности завершить конфликт на Украине

Срочная новость
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что между ним и президентом США Дональдом Трампом установились отношения, основанные на доверии. По его словам, если стороны продолжат двигаться в этом направлении, появляется возможность как можно скорее прийти к урегулированию конфликта на Украине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!