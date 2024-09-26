Минобороны показало видео уничтожения 250 беспилотников

ВС РФ уничтожили склад беспилотников ВСУ, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате авиационного удара с использованием УМПК-500 (комплекс, который превращает обычную бомбу в планирующую — прим. URA.RU) уничтожено до 250 различных беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«До 250 БПЛА ВСУ различного типа уничтожено в результате нанесения авиационного удара», — говорится в сообщении Минобороны. Беспилотники находились на заводе «Мотор Сич» в Запорожье в цехах сборки и хранения, заключили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.