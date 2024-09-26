Минобороны показало видео уничтожения 250 беспилотников

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ВС РФ уничтожили склад беспилотников ВСУ, заявили в Минобороны РФ
ВС РФ уничтожили склад беспилотников ВСУ, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате авиационного удара с использованием УМПК-500 (комплекс, который превращает обычную бомбу в планирующую — прим. URA.RU) уничтожено до 250 различных беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«До 250 БПЛА ВСУ различного типа уничтожено в результате нанесения авиационного удара», — говорится в сообщении Минобороны. Беспилотники находились на заводе «Мотор Сич» в Запорожье в цехах сборки и хранения, заключили в ведомстве.

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В результате авиационного удара с использованием УМПК-500 (комплекс, который превращает обычную бомбу в планирующую — прим. URA.RU) уничтожено до 250 различных беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «До 250 БПЛА ВСУ различного типа уничтожено в результате нанесения авиационного удара», — говорится в сообщении Минобороны. Беспилотники находились на заводе «Мотор Сич» в Запорожье в цехах сборки и хранения, заключили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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