28 сентября 2024
27 сентября 2024

В ХМАО похолодает до -1 градуса

© Служба новостей «URA.RU»
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На следующих выходных в некоторых городах ХМАО выпадет снег
На следующих выходных в некоторых городах ХМАО выпадет снег Фото:

С 1 октября в ХМАО начнется стремительное похолодание. К следующим выходным — 5 и 6 октября — в регионе в ночное время установятся отрицательные температуры, сообщили синоптики Gismeteo.

«В Ханты-Мансийском автономном округе с 1 октября начнет снижаться температура. До выходных она будет варьироваться в пределах 11-5 градусов днем и 6-2 — ночью. К субботе ночные температуры не будут превышать 0 градусов почти во всех городах региона, а вот воскресенье принесет отрицательные значения», — пишут эксперты на сайте.

При этом, прогнозируются периодические дожди, а где-то даже выпадет снег. В основном в округе всю неделю ожидается пасмурность.

Тем не менее, до октября югорчане еще успеют насладиться теплом. На последние три дня сентября в ХМАО вернулось бабье лето, установив температуры до 18 градусов.

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С 1 октября в ХМАО начнется стремительное похолодание. К следующим выходным — 5 и 6 октября — в регионе в ночное время установятся отрицательные температуры, сообщили синоптики Gismeteo. «В Ханты-Мансийском автономном округе с 1 октября начнет снижаться температура. До выходных она будет варьироваться в пределах 11-5 градусов днем и 6-2 — ночью. К субботе ночные температуры не будут превышать 0 градусов почти во всех городах региона, а вот воскресенье принесет отрицательные значения», — пишут эксперты на сайте. При этом, прогнозируются периодические дожди, а где-то даже выпадет снег. В основном в округе всю неделю ожидается пасмурность. Тем не менее, до октября югорчане еще успеют насладиться теплом. На последние три дня сентября в ХМАО вернулось бабье лето, установив температуры до 18 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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