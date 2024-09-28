В ХМАО похолодает до -1 градуса

С 1 октября в ХМАО начнется стремительное похолодание. К следующим выходным — 5 и 6 октября — в регионе в ночное время установятся отрицательные температуры, сообщили синоптики Gismeteo.
«В Ханты-Мансийском автономном округе с 1 октября начнет снижаться температура. До выходных она будет варьироваться в пределах 11-5 градусов днем и 6-2 — ночью. К субботе ночные температуры не будут превышать 0 градусов почти во всех городах региона, а вот воскресенье принесет отрицательные значения», — пишут эксперты на сайте.
При этом, прогнозируются периодические дожди, а где-то даже выпадет снег. В основном в округе всю неделю ожидается пасмурность.
Тем не менее, до октября югорчане еще успеют насладиться теплом. На последние три дня сентября в ХМАО вернулось бабье лето, установив температуры до 18 градусов.
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