Стало известно, в каких условиях содержат экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Бывшие заместители министра обороны России Тимур Иванов и Дмитрий Булгаков, обвиняемые в коррупционных преступлениях, на данный момент находятся под стражей в СИЗО «Лефортово» и не жалуются на условия содержания. Эту информацию заверила представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова.
«Посетили с [ответственным секретарем ОНК] Алексеем Мельниковым СИЗО „Лефортово“. Существенных нарушений не выявили, вопросов и обращений по условиям содержания комиссии не поступало. Среди прочих, заходили в камеры к Тимуру Иванову... Дмитрию Булгакову. Все отказались от беседы с членами ОНК... в связи с отсутствием обращений по условиям содержания», — сказала Ботова, чьи слова приводит ТАСС.
Булгаков обвиняется в мошенничестве на особо крупную сумму, связанном с заключением контрактов на установку и настройку систем освещения в военном учреждении в Санкт-Петербурге. Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей, с участием ещё двух предпринимателей, обвиняемых в посредничестве и даче взятки соответственно.
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