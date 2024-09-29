29 сентября 2024

Стало известно, в каких условиях содержат экс-замминистра обороны Тимура Иванова

У экс-замминистра обороны Тимура Иванова не нашлось претензий к условиям в СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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Тимур Иванов не имеет претензий к условиям в СИЗО
Тимур Иванов не имеет претензий к условиям в СИЗО Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Бывшие заместители министра обороны России Тимур Иванов и Дмитрий Булгаков, обвиняемые в коррупционных преступлениях, на данный момент находятся под стражей в СИЗО «Лефортово» и не жалуются на условия содержания. Эту информацию заверила представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова.

«Посетили с [ответственным секретарем ОНК] Алексеем Мельниковым СИЗО „Лефортово“. Существенных нарушений не выявили, вопросов и обращений по условиям содержания комиссии не поступало. Среди прочих, заходили в камеры к Тимуру Иванову... Дмитрию Булгакову. Все отказались от беседы с членами ОНК... в связи с отсутствием обращений по условиям содержания», — сказала Ботова, чьи слова приводит ТАСС.

Булгаков обвиняется в мошенничестве на особо крупную сумму, связанном с заключением контрактов на установку и настройку систем освещения в военном учреждении в Санкт-Петербурге. Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей, с участием ещё двух предпринимателей, обвиняемых в посредничестве и даче взятки соответственно.

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Бывшие заместители министра обороны России Тимур Иванов и Дмитрий Булгаков, обвиняемые в коррупционных преступлениях, на данный момент находятся под стражей в СИЗО «Лефортово» и не жалуются на условия содержания. Эту информацию заверила представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова. «Посетили с [ответственным секретарем ОНК] Алексеем Мельниковым СИЗО „Лефортово“. Существенных нарушений не выявили, вопросов и обращений по условиям содержания комиссии не поступало. Среди прочих, заходили в камеры к Тимуру Иванову... Дмитрию Булгакову. Все отказались от беседы с членами ОНК... в связи с отсутствием обращений по условиям содержания», — сказала Ботова, чьи слова приводит ТАСС. Булгаков обвиняется в мошенничестве на особо крупную сумму, связанном с заключением контрактов на установку и настройку систем освещения в военном учреждении в Санкт-Петербурге. Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей, с участием ещё двух предпринимателей, обвиняемых в посредничестве и даче взятки соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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