В Свердловской области у младенца случился инсульт при рождении

04 октября 2024 в 08:52 Размер текста - 17 +

Евгений с рождения ведет борьбу за жизнь (архивное фото) Фото: Антон Белицкий © URA.RU В семье Скворко произошла трагедия: в 2017 году во время родов у их долгожданного сына Жени случился инсульт. Свердловским врачам удалось спасти новорожденного, но после ряда обследований ему были поставлены серьезные диагнозы, включая тяжелую форму детского церебрального паралича (ДЦП). Ребенку требуется реабилитация стоимостью 450 тысяч рублей. Такой суммы у многодетной семьи из Ирбита нет. О том, как помочь малышу, — в материале URA.RU. Наталья и Константин в течение трех лет лелеяли мечту о рождении второго ребенка. Их ожидания и мечты осуществились в 2016 году, когда женщина узнала о своей беременности. В то время их первенцу Александру было шесть лет. «Мы были полны ожидания и радости, готовились к рождению нашего второго ребенка. Несмотря на то, что беременность протекала легко, последние недели омрачила проблема с повышенным давлением», — поделилась женщина. Врачи спасли малыша, но последствий инсульта избежать не удалось (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU 17 февраля 2017 года Наталья почувствовала начало схваток, после чего была госпитализирована в роддом Ирбита. Там врачи приняли решение о проведении кесарева сечения. Мальчик, которого назвали Евгений, родился на 39-й неделе беременности с весом 3300 граммов. «Сначала врачи заверили меня, что малыша скоро привезут ко мне в палату, но этого не произошло, и я очень сильно разволновалась. Уже тогда у меня возникли подозрения, что с ребенком что-то не так. Однако врачи продолжали молчать. И только когда я начала выражать недовольство, мне сообщили, что сына подключили к аппарату искусственной вентиляции легких из-за пневмоторакса (обильное скопление воздуха за грудиной)». Впоследствии стало известно о том, что во время родов у маленького Жени произошел инсульт. «Мы никак не могли поверить в то, что у новорожденного ребенка инсульт. Первое время было невозможно принять тот факт, что нашему малышу приходится ежедневно бороться за свою жизнь». Со временем у мальчика обнаружили частичную атрофию зрительного нерва, что привело к ухудшению его способности фокусироваться на предметах. Когда ему исполнился год, врачи поставили диагноз — детский церебральный паралич, сопровождающийся спастическим тетрапарезом (ослабление всех четырех конечностей). Родители стараются каждый день заниматься с Женей по несколько часов Фото: Наталья Скворко С самого рождения Жени родители решили заниматься с ним самостоятельно, несмотря на пессимистичные прогнозы врачей, которые высказывали мнение, что мальчик никогда не сможет даже сидеть и будет нуждаться в инвалидной коляске. Однако благодаря их упорству и интенсивной ежедневной работе ребенок смог достичь значительных успехов в своем развитии. «Он научился держать голову, сидеть, переворачиваться и ползать. Мы проводим домашние занятия по пять часов каждый день. И к четырем годам, благодаря нашей настойчивости и усилиям, Женя смог сделать первые шаги». Мальчику сейчас семь лет, и его ходьба остается неуверенной и неустойчивой — он часто спотыкается и падает. Родителям приходится постоянно находиться рядом, чтобы успевать подхватить и предотвратить удар головой, поскольку Женя еще не научился падать безопасно. «Он не умеет выставлять руки и группироваться при падении, как это делают обычные дети. Поэтому, когда гуляем, мы придерживаем его за капюшон». Мальчик научился ходить (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В семье, где воспитывается четверо детей, всегда царят смех и радость. Братья и сестра очень привязаны к Жене, проводят с ним много времени, играют и оказывают поддержку в повседневных делах, помогая ему одеваться и раздеваться. Младшая сестра даже старается вести его за руку. «Женя — мальчик солнечный и улыбчивый. Он обожает мультфильмы и песни. Любит гулять на свежем воздухе и кататься на качелях. Хотя Женя не может общаться с другими детьми на улице из-за отсутствия речи, ему очень нравится наблюдать за ними». Первую реабилитацию мальчик прошел в центре «РЕАЦЕНТР». В результате этого курса у мальчика заметно улучшилась речевая активность: появились новые звуки и слоги, а также понимание обращенной к нему речи. «Женя также стал увереннее передвигаться по лестнице. Во время процедуры микротоковой рефлексотерапии он впервые произнес фразу „Мама, пойдем!“, что было неожиданностью для всех, учитывая его словарный запас из семи слов и отсутствие способности строить фразы». Тогда специалист центра разъяснил родным, что наличие нескольких слов в активном словаре ребенка увеличивает шансы на развитие его речевых навыков. Благодаря первому курсу реабилитации, Женя активно ползает Фото: Наталья Скворко Сегодня перед Женей стоят новые вызовы: необходимо развить мелкую моторику, научиться жевать, чтобы избежать удушья от твердой пищи, и освоить речь. Это сложные задачи, которые невозможно преодолеть без помощи квалифицированных специалистов. «В „РЕАЦЕНТРе“ нам предложили полноценную программу занятий, которая занимает весь день. Это поможет сыну развиваться и сохранять навыки». Проблема в том, что стоимость полного курса достигает 450 тысяч рублей. У семьи, где воспитываются еще трое детей помимо Жени, нет возможности покрыть такие расходы. «Сейчас мы очень боимся упустить время, ведь Жене уже семь лет, а он все еще не может говорить. Очень хочется услышать разговоры сына. Это наше самое заветное желание!». От того, пройдет ли мальчик реабилитацию, зависит, сможет ли он обслуживать себя, ходить и общаться с людьми в будущем. Помочь Евгению Скворко можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

Можно привлечь внимание известных меценатов и волонтеров;

Можно поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по следующей ссылке: https://veravdelo.ru/help/view/27? (благотворительный фонд «Вера в дело»). URA.RU продолжает освещать истории людей, которые нуждаются в помощи. Благодаря реакции читателей, жительнице Екатеринбурга Соне Рожиной, страдающей синдромом Гурлера, удалось собрать восемь миллионов рублей, необходимых для лечения. А после публикации истории 15-летнего подростка Валерия Бурцева с тяжелой формой онкологии семья депутата Госдумы РФ (от Тюменской области) Николая Брыкина перевела на спасение мальчика пять миллионов рублей. Агентство призывает всех, кто столкнулся с проблемами в социальной сфере или нуждается в медицинской помощи, обращаться за поддержкой. Для этого необходимо написать на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В семье Скворко произошла трагедия: в 2017 году во время родов у их долгожданного сына Жени случился инсульт. Свердловским врачам удалось спасти новорожденного, но после ряда обследований ему были поставлены серьезные диагнозы, включая тяжелую форму детского церебрального паралича (ДЦП). Ребенку требуется реабилитация стоимостью 450 тысяч рублей. Такой суммы у многодетной семьи из Ирбита нет. О том, как помочь малышу, — в материале URA.RU. Наталья и Константин в течение трех лет лелеяли мечту о рождении второго ребенка. Их ожидания и мечты осуществились в 2016 году, когда женщина узнала о своей беременности. В то время их первенцу Александру было шесть лет. «Мы были полны ожидания и радости, готовились к рождению нашего второго ребенка. Несмотря на то, что беременность протекала легко, последние недели омрачила проблема с повышенным давлением», — поделилась женщина. 17 февраля 2017 года Наталья почувствовала начало схваток, после чего была госпитализирована в роддом Ирбита. Там врачи приняли решение о проведении кесарева сечения. Мальчик, которого назвали Евгений, родился на 39-й неделе беременности с весом 3300 граммов. «Сначала врачи заверили меня, что малыша скоро привезут ко мне в палату, но этого не произошло, и я очень сильно разволновалась. Уже тогда у меня возникли подозрения, что с ребенком что-то не так. Однако врачи продолжали молчать. И только когда я начала выражать недовольство, мне сообщили, что сына подключили к аппарату искусственной вентиляции легких из-за пневмоторакса (обильное скопление воздуха за грудиной)». Впоследствии стало известно о том, что во время родов у маленького Жени произошел инсульт. «Мы никак не могли поверить в то, что у новорожденного ребенка инсульт. Первое время было невозможно принять тот факт, что нашему малышу приходится ежедневно бороться за свою жизнь». Со временем у мальчика обнаружили частичную атрофию зрительного нерва, что привело к ухудшению его способности фокусироваться на предметах. Когда ему исполнился год, врачи поставили диагноз — детский церебральный паралич, сопровождающийся спастическим тетрапарезом (ослабление всех четырех конечностей). С самого рождения Жени родители решили заниматься с ним самостоятельно, несмотря на пессимистичные прогнозы врачей, которые высказывали мнение, что мальчик никогда не сможет даже сидеть и будет нуждаться в инвалидной коляске. Однако благодаря их упорству и интенсивной ежедневной работе ребенок смог достичь значительных успехов в своем развитии. «Он научился держать голову, сидеть, переворачиваться и ползать. Мы проводим домашние занятия по пять часов каждый день. И к четырем годам, благодаря нашей настойчивости и усилиям, Женя смог сделать первые шаги». Мальчику сейчас семь лет, и его ходьба остается неуверенной и неустойчивой — он часто спотыкается и падает. Родителям приходится постоянно находиться рядом, чтобы успевать подхватить и предотвратить удар головой, поскольку Женя еще не научился падать безопасно. «Он не умеет выставлять руки и группироваться при падении, как это делают обычные дети. Поэтому, когда гуляем, мы придерживаем его за капюшон». В семье, где воспитывается четверо детей, всегда царят смех и радость. Братья и сестра очень привязаны к Жене, проводят с ним много времени, играют и оказывают поддержку в повседневных делах, помогая ему одеваться и раздеваться. Младшая сестра даже старается вести его за руку. «Женя — мальчик солнечный и улыбчивый. Он обожает мультфильмы и песни. Любит гулять на свежем воздухе и кататься на качелях. Хотя Женя не может общаться с другими детьми на улице из-за отсутствия речи, ему очень нравится наблюдать за ними». Первую реабилитацию мальчик прошел в центре «РЕАЦЕНТР». В результате этого курса у мальчика заметно улучшилась речевая активность: появились новые звуки и слоги, а также понимание обращенной к нему речи. «Женя также стал увереннее передвигаться по лестнице. Во время процедуры микротоковой рефлексотерапии он впервые произнес фразу „Мама, пойдем!“, что было неожиданностью для всех, учитывая его словарный запас из семи слов и отсутствие способности строить фразы». Тогда специалист центра разъяснил родным, что наличие нескольких слов в активном словаре ребенка увеличивает шансы на развитие его речевых навыков. Сегодня перед Женей стоят новые вызовы: необходимо развить мелкую моторику, научиться жевать, чтобы избежать удушья от твердой пищи, и освоить речь. Это сложные задачи, которые невозможно преодолеть без помощи квалифицированных специалистов. «В „РЕАЦЕНТРе“ нам предложили полноценную программу занятий, которая занимает весь день. Это поможет сыну развиваться и сохранять навыки». Проблема в том, что стоимость полного курса достигает 450 тысяч рублей. У семьи, где воспитываются еще трое детей помимо Жени, нет возможности покрыть такие расходы. «Сейчас мы очень боимся упустить время, ведь Жене уже семь лет, а он все еще не может говорить. Очень хочется услышать разговоры сына. Это наше самое заветное желание!». От того, пройдет ли мальчик реабилитацию, зависит, сможет ли он обслуживать себя, ходить и общаться с людьми в будущем. Помочь Евгению Скворко можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по следующей ссылке: https://veravdelo.ru/help/view/27? (благотворительный фонд «Вера в дело»). URA.RU продолжает освещать истории людей, которые нуждаются в помощи. Благодаря реакции читателей, жительнице Екатеринбурга Соне Рожиной, страдающей синдромом Гурлера, удалось собрать восемь миллионов рублей, необходимых для лечения. А после публикации истории 15-летнего подростка Валерия Бурцева с тяжелой формой онкологии семья депутата Госдумы РФ (от Тюменской области) Николая Брыкина перевела на спасение мальчика пять миллионов рублей. Агентство призывает всех, кто столкнулся с проблемами в социальной сфере или нуждается в медицинской помощи, обращаться за поддержкой. Для этого необходимо написать на электронную почту Dzhallatova@ura.ru.