Когда федеральный бюджет России перестанет быть дефицитным

Дефицит в федеральном бюджете будет снижаться с 2025 года

30 сентября 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

В 2025 году рост доходов федерального бюджета прогнозируется до 40,29 трлн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Снижение дефицита в федеральном бюджете России ожидается в 2025 году с дефицитом на уровне 0,5% ВВП. Также к 2027 году дефицит будет достигать уровня 1,1% ВВП. Важным аспектом финансовой политики станет снижение ненефтегазового дефицита до 5,0% ВВП к 2027 году. При этом с 2025 по 2027 года, согласно прогнозам, федеральный бюджет вырастет до 45,9 трлн рублей, сообщили в правительстве РФ. Новость по теме Правительство РФ одобрило бюджет страны на три года: куда и на что пойдут деньги «В 2025—2027 годах исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году и 1,1% ВВП в 2027 году <…> В 2025 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении с 36,1 трлн рублей в 2024 году до 40,29 трлн рублей в 2025 году (+ 11,6% к 2024 году)», — говорится в пояснительной записке. Планируется, что ненефтегазовый дефицит бюджета сократится до 5,0% ВВП к 2027 году. Подобное представляет собой уменьшение на 2,5 процентных пункта ВВП по сравнению с показателем 2024 года. Так, основным источником покрытия дефицита федерального бюджета в указанный период станут государственные заимствования РФ. При этом прогнозируется, что объем государственного долга страны сохранится на безопасном уровне, не превышая 18%. Кроме того, расходы федерального бюджета также прогнозируются к умеренному увеличению: с 39,4 трлн рублей в 2024 году до 41,46 трлн рублей в 2025 году. Далее до 44 трлн рублей и 45,9 трлн рублей в 2026 и 2027 годах соответственно. Российское правительство ранее одобрило проект федерального бюджета на три года. Согласно нему, в 2025 году доходы государственной казны вырастут до 40,296 трлн рублей, что на 12% выше показателя 2024 года. В структуре бюджетных доходов преобладающую долю займут нефтегазовые поступления, которые составят около 73%. Кроме того, федеральные расходы в 2025 году увеличатся, достигнув отметки в 41,5 трлн рублей. В результате этого ожидается дефицит бюджета в размере около 0,5% ВВП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Снижение дефицита в федеральном бюджете России ожидается в 2025 году с дефицитом на уровне 0,5% ВВП. Также к 2027 году дефицит будет достигать уровня 1,1% ВВП. Важным аспектом финансовой политики станет снижение ненефтегазового дефицита до 5,0% ВВП к 2027 году. При этом с 2025 по 2027 года, согласно прогнозам, федеральный бюджет вырастет до 45,9 трлн рублей, сообщили в правительстве РФ. «В 2025—2027 годах исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году и 1,1% ВВП в 2027 году <…> В 2025 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении с 36,1 трлн рублей в 2024 году до 40,29 трлн рублей в 2025 году (+ 11,6% к 2024 году)», — говорится в пояснительной записке. Планируется, что ненефтегазовый дефицит бюджета сократится до 5,0% ВВП к 2027 году. Подобное представляет собой уменьшение на 2,5 процентных пункта ВВП по сравнению с показателем 2024 года. Так, основным источником покрытия дефицита федерального бюджета в указанный период станут государственные заимствования РФ. При этом прогнозируется, что объем государственного долга страны сохранится на безопасном уровне, не превышая 18%. Кроме того, расходы федерального бюджета также прогнозируются к умеренному увеличению: с 39,4 трлн рублей в 2024 году до 41,46 трлн рублей в 2025 году. Далее до 44 трлн рублей и 45,9 трлн рублей в 2026 и 2027 годах соответственно. Российское правительство ранее одобрило проект федерального бюджета на три года. Согласно нему, в 2025 году доходы государственной казны вырастут до 40,296 трлн рублей, что на 12% выше показателя 2024 года. В структуре бюджетных доходов преобладающую долю займут нефтегазовые поступления, которые составят около 73%. Кроме того, федеральные расходы в 2025 году увеличатся, достигнув отметки в 41,5 трлн рублей. В результате этого ожидается дефицит бюджета в размере около 0,5% ВВП.