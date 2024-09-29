В окрестностях Нижневартовска урожайные места клюквы находятся в стороне озера Кымыл в 30-40 километрах от города, рассказал URA.RU местный житель, занимающийся сбором ягод. Клюква считается одной из самых полезных для здоровья.
«Мы ездим довольно далеко от города — километров 30-40 в сторону Кымыла. Там болот куча, но надо найти места. Где ее мало, то там максимум можно набрать ведро за два часа, а это просто зря потраченное время. В хорошем месте можно собрать литров 40», — рассказывает мужчина.
Клюква — светолюбивая ягода, которую чаще можно найти на болотах и на берегу озер среди мха. Во время сбора нужно соблюдать осторожность, поскольку такая местность может быть опасна. «На нормальное место можно выйти не сразу, а бывает находишь с первого. Но сейчас много людей ее собирает, поэтому нужно либо в лесок какой-то идти, либо на лодке плыть до нетронутых мест», — поясняет нижневартовец.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали активно собирать клюкву на продажу. За день югорчанам удается выручить на ней около 10-20 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!