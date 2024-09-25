Жители ХМАО бросились зарабатывать на самой полезной ягоде в мире

В Ханты-Мансийском автономном округе жители начали активно собирать клюкву на продажу. Она считается одной из самых полезных ягод для здоровья. За день югорчанам удается выручить на ней около 10-20 тысяч рублей, рассказал URA.RU один из сборщиков в Нижневартовске.
«Чистую ягоду принимают по 250-300 рублей за литр. А грязную (немытую или с листьями) продают в килограммах. Один килограмм сейчас стоит примерно 180 рублей. Последний раз собрали около 100 литров, но продали ее грязной по килограммам. Вышло примерно на 12,5 тысяч рублей», — рассказал журналисту агентства вартовчанин, занимающийся сбором ягод.
Хотя продавать чистую ягоду выгоднее, большинство предпринимателей, которые ее принимают, предпочитают брать именно грязную. Так они стараются больше заработать. «У них обычно стоят аппараты, которые сами чистят ягоды. Поэтому им не выгодно покупать чистую. Самому ее очищать тоже несложно, куда труднее найти и собрать. На болотах тем более есть и змеи, и медведи в округе бродят», — поясняет мужчина.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО начала поспевать клюква. Урожай ягоды появился в регионе к концу лета.
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