Льготно-ипотечная программа продлена до 2030 года

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Путин подписал указ о продлении льготно-ипотечной программы для семей с детьми Фото:

Льготная ипотечная программа для семей с детьми в России будет продлена до 2030 года. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

«Предусмотрено продление до 2030 года срока действия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей», — говорится в документе. Это решение позволит многим российским семьям воспользоваться преимуществами льготного кредитования для улучшения своих жилищных условий.

В рамках федерального проекта «Поддержка семьи» также запланированы меры по капитальному ремонту и оснащению дошкольных образовательных организаций, строительству детских садов и предоставлению материнского (семейного) капитала. Эти инициативы направлены на создание благоприятных условий для воспитания детей и укрепления семейных ценностей.

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Льготная ипотечная программа для семей с детьми в России будет продлена до 2030 года. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. «Предусмотрено продление до 2030 года срока действия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей», — говорится в документе. Это решение позволит многим российским семьям воспользоваться преимуществами льготного кредитования для улучшения своих жилищных условий. В рамках федерального проекта «Поддержка семьи» также запланированы меры по капитальному ремонту и оснащению дошкольных образовательных организаций, строительству детских садов и предоставлению материнского (семейного) капитала. Эти инициативы направлены на создание благоприятных условий для воспитания детей и укрепления семейных ценностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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