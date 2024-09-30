Льготно-ипотечная программа продлена до 2030 года

30 сентября 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Путин подписал указ о продлении льготно-ипотечной программы для семей с детьми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Льготная ипотечная программа для семей с детьми в России будет продлена до 2030 года. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. «Предусмотрено продление до 2030 года срока действия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей», — говорится в документе. Это решение позволит многим российским семьям воспользоваться преимуществами льготного кредитования для улучшения своих жилищных условий. В рамках федерального проекта «Поддержка семьи» также запланированы меры по капитальному ремонту и оснащению дошкольных образовательных организаций, строительству детских садов и предоставлению материнского (семейного) капитала. Эти инициативы направлены на создание благоприятных условий для воспитания детей и укрепления семейных ценностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Льготная ипотечная программа для семей с детьми в России будет продлена до 2030 года. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. «Предусмотрено продление до 2030 года срока действия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей», — говорится в документе. Это решение позволит многим российским семьям воспользоваться преимуществами льготного кредитования для улучшения своих жилищных условий. В рамках федерального проекта «Поддержка семьи» также запланированы меры по капитальному ремонту и оснащению дошкольных образовательных организаций, строительству детских садов и предоставлению материнского (семейного) капитала. Эти инициативы направлены на создание благоприятных условий для воспитания детей и укрепления семейных ценностей.