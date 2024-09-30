Суд вынес приговор боксеру из ХМАО за фашистскую татуировку

Нижневартовский суд назначил местному боксеру Дмитрию Захарову штраф в тысячу рублей за демонстрацию фашистской символики. Ее усмотрели в татуировке югорчанина.
«Признать Захарова Д. Р. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей» — говорится в материалах суда. Изображение с символикой парень разместил в своем аккаунте в соцсети.
Вину нижневартовец в суде не признал. По его словам, он не использовал символ в качестве нацистской атрибутики.
Агентство попыталось прокомментировать ситуацию у самого Захарова, отправив ему сообщение. На момент публикации новости ответ не поступил. Связаться по телефону с ним также не удалось — редакция не располагает его номером.
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