30 сентября 2024

Суд вынес приговор боксеру из ХМАО за фашистскую татуировку

Суд оштрафовал боксера Захарова из Нижневартовска за фашистскую татуировку
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боксеру из Нижневартовска назначили штраф за татуировку (архивное фото)
Боксеру из Нижневартовска назначили штраф за татуировку (архивное фото) Фото:

Нижневартовский суд назначил местному боксеру Дмитрию Захарову штраф в тысячу рублей за демонстрацию фашистской символики. Ее усмотрели в татуировке югорчанина.

«Признать Захарова Д. Р. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей» — говорится в материалах суда. Изображение с символикой парень разместил в своем аккаунте в соцсети.

Вину нижневартовец в суде не признал. По его словам, он не использовал символ в качестве нацистской атрибутики.

Агентство попыталось прокомментировать ситуацию у самого Захарова, отправив ему сообщение. На момент публикации новости ответ не поступил. Связаться по телефону с ним также не удалось — редакция не располагает его номером.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нижневартовский суд назначил местному боксеру Дмитрию Захарову штраф в тысячу рублей за демонстрацию фашистской символики. Ее усмотрели в татуировке югорчанина. «Признать Захарова Д. Р. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей» — говорится в материалах суда. Изображение с символикой парень разместил в своем аккаунте в соцсети. Вину нижневартовец в суде не признал. По его словам, он не использовал символ в качестве нацистской атрибутики. Агентство попыталось прокомментировать ситуацию у самого Захарова, отправив ему сообщение. На момент публикации новости ответ не поступил. Связаться по телефону с ним также не удалось — редакция не располагает его номером.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...