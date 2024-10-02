В Екатеринбурге за 130 млн рублей продают роскошную квартиру с панорамным видом

В Екатеринбурге выставили на продажу четырехкомнатную квартиру без ремонта на Олимпийской набережной, 9 за 130 миллионов рублей. Из окна квартиры в ЖК «Макаровский» открывается панорамный вид на Исеть и набережную, говорится в объявлении.
«Продается светлая квартира в секции 1.2 в ЖК „Макаровский“ на 17 этаже с потрясающим панорамным видом на городской пруд (реку Исеть) и центр города. Благоустроенная набepeжная для прогулок и занятий спортом. Закрытый уютный двор с большой детской площадкой. В стоимость квартиры входит парковочное место», — сообщает продавец на сайте Avito.
Общая площадь квартиры — 177 квадратных метров, высота потолков — три метра. Сейчас в помещении голые стены, однако при покупке жильцам передадут готовый дизайн-проект всех комнат.
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