Тюмень обеспечит северным округам продовольственную безопасность

Тюмень готова обеспечить северным округам «матрешки» продовольственную безопасность. Об этом по итогам первого дня работы «совета трех дум» заявил тюменский спикер Фуат Сайфитдинов. Его речь в telegram-канале опубликовал инфоцентр регионального правительства.
«Мы хотим, чтобы наши северные земляки знали — юг Тюменской области — это гарант продовольственной безопасности севера», — приводит канал слова Сайфитдинова. Это было сказано после посещения законодателями агропредприятий Тюменской области.
Сообщается, что депутаты «матрешки» посетили птицефабрику «Пышминская» и агрофирму «КРиММ». В следующие сутки депутаты Тюменской области, ЯНАО и ХМАО обсудят реализацию программы «Сотрудничество». Отмечается также, что «совету трех дум» в этом году исполняется 30 лет.
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