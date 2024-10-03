Тюмень обеспечит северным округам продовольственную безопасность

В Тюменской области работает совет законодателей из ЯНАО и ХМАО
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Фуат Сайфитдинов уверен, что Тюмень производит достаточно агропродукции
Фуат Сайфитдинов уверен, что Тюмень производит достаточно агропродукции Фото:

Тюмень готова обеспечить северным округам «матрешки» продовольственную безопасность. Об этом по итогам первого дня работы «совета трех дум» заявил тюменский спикер Фуат Сайфитдинов. Его речь в telegram-канале опубликовал инфоцентр регионального правительства.

«Мы хотим, чтобы наши северные земляки знали — юг Тюменской области — это гарант продовольственной безопасности севера», — приводит канал слова Сайфитдинова. Это было сказано после посещения законодателями агропредприятий Тюменской области.

Сообщается, что депутаты «матрешки» посетили птицефабрику «Пышминская» и агрофирму «КРиММ». В следующие сутки депутаты Тюменской области, ЯНАО и ХМАО обсудят реализацию программы «Сотрудничество». Отмечается также, что «совету трех дум» в этом году исполняется 30 лет.

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Тюмень готова обеспечить северным округам «матрешки» продовольственную безопасность. Об этом по итогам первого дня работы «совета трех дум» заявил тюменский спикер Фуат Сайфитдинов. Его речь в telegram-канале опубликовал инфоцентр регионального правительства. «Мы хотим, чтобы наши северные земляки знали — юг Тюменской области — это гарант продовольственной безопасности севера», — приводит канал слова Сайфитдинова. Это было сказано после посещения законодателями агропредприятий Тюменской области. Сообщается, что депутаты «матрешки» посетили птицефабрику «Пышминская» и агрофирму «КРиММ». В следующие сутки депутаты Тюменской области, ЯНАО и ХМАО обсудят реализацию программы «Сотрудничество». Отмечается также, что «совету трех дум» в этом году исполняется 30 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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