Власти ХМАО обозначили масштабы строительства дорог в Ханты-Мансийске

Власти ХМАО потратили на строительство дорог в Ханты-Мансийске более 800 миллионов рублей. Стройкомплекс Югры сообщил, какие именно транспортные пути построят и отремонтируют в столице региона.
«В 2024 году всего выделили 804,7 млн рублей, в том числе: на строительство объекта „Улично-дорожная сеть микрорайона ‚Береговая зона‘ — 585 млн рублей, на капитальный ремонт 2-го этапа ул. Пионерской — 77,4 млн рублей, на приведение в нормативное состояние улиц Калинина, Чехова, Новая — 142,3 млн руб. В 2025 году на завершение строительства улично-дорожной сети ‚Береговой зоны‘ будет выделено ещё 342,3 млн рублей“, — сообщил Стройкомплекс Югры в telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что к концу октября дорожники завершат первый этап строительства дорог в Береговой зоне Ханты-Мансийска. Общая протяженность транспортных путей составит почти три километра.
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