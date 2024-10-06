06 октября 2024

Власти ХМАО обозначили масштабы строительства дорог в Ханты-Мансийске

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО вложили более 800 млн руб в строительство дорог в Ханты-Мансийске в 2024 году
Власти ХМАО вложили более 800 млн руб в строительство дорог в Ханты-Мансийске в 2024 году Фото:

Власти ХМАО потратили на строительство дорог в Ханты-Мансийске более 800 миллионов рублей. Стройкомплекс Югры сообщил, какие именно транспортные пути построят и отремонтируют в столице региона.

«В 2024 году всего выделили 804,7 млн рублей, в том числе: на строительство объекта „Улично-дорожная сеть микрорайона ‚Береговая зона‘ — 585 млн рублей, на капитальный ремонт 2-го этапа ул. Пионерской — 77,4 млн рублей, на приведение в нормативное состояние улиц Калинина, Чехова, Новая — 142,3 млн руб. В 2025 году на завершение строительства улично-дорожной сети ‚Береговой зоны‘ будет выделено ещё 342,3 млн рублей“, — сообщил Стройкомплекс Югры в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что к концу октября дорожники завершат первый этап  строительства дорог в Береговой зоне Ханты-Мансийска. Общая протяженность транспортных путей составит почти три километра.

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Власти ХМАО потратили на строительство дорог в Ханты-Мансийске более 800 миллионов рублей. Стройкомплекс Югры сообщил, какие именно транспортные пути построят и отремонтируют в столице региона. «В 2024 году всего выделили 804,7 млн рублей, в том числе: на строительство объекта „Улично-дорожная сеть микрорайона ‚Береговая зона‘ — 585 млн рублей, на капитальный ремонт 2-го этапа ул. Пионерской — 77,4 млн рублей, на приведение в нормативное состояние улиц Калинина, Чехова, Новая — 142,3 млн руб. В 2025 году на завершение строительства улично-дорожной сети ‚Береговой зоны‘ будет выделено ещё 342,3 млн рублей“, — сообщил Стройкомплекс Югры в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что к концу октября дорожники завершат первый этап  строительства дорог в Береговой зоне Ханты-Мансийска. Общая протяженность транспортных путей составит почти три километра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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