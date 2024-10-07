07 октября 2024

Пермский поставщик лечебного питания оштрафован на полмиллиона рублей

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Оглашение приговора Булату Ахметгаянову в суде Центрального района. Челябинск, приговор, наказание, преступление, папка, суд
Судья оштрафовал компанию на 500 тысяч рублей Фото:

В Перми ООО «Элиона», поставляющее лечебное питание, признано виновным по делу о мелком взяточничестве и оштрафовано на 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Было возбуждено дело по статье КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица. Мировой судья решил признать организацию виновной и назначить штраф в размере 500 тысяч рублей», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в 2019 году бухгалтер компании передал подарочные карты руководителю медицинского учреждения на общую сумму 50 тысяч рублей. Деньги предназначались за заключение договора по поставке лечебного питания для больницы.

В 2020 году директор компании «Элиона» Эльфира Кузьмина стала фигурантом уголовного дела о взяточничестве. Также сообщалось, что организацию хотели лишить имущества в Чайковском Пермского края.

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В Перми ООО «Элиона», поставляющее лечебное питание, признано виновным по делу о мелком взяточничестве и оштрафовано на 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Было возбуждено дело по статье КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица. Мировой судья решил признать организацию виновной и назначить штраф в размере 500 тысяч рублей», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в 2019 году бухгалтер компании передал подарочные карты руководителю медицинского учреждения на общую сумму 50 тысяч рублей. Деньги предназначались за заключение договора по поставке лечебного питания для больницы. В 2020 году директор компании «Элиона» Эльфира Кузьмина стала фигурантом уголовного дела о взяточничестве. Также сообщалось, что организацию хотели лишить имущества в Чайковском Пермского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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