Пермский поставщик лечебного питания оштрафован на полмиллиона рублей

Судья оштрафовал компанию на 500 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми ООО «Элиона», поставляющее лечебное питание, признано виновным по делу о мелком взяточничестве и оштрафовано на 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Было возбуждено дело по статье КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица. Мировой судья решил признать организацию виновной и назначить штраф в размере 500 тысяч рублей», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в 2019 году бухгалтер компании передал подарочные карты руководителю медицинского учреждения на общую сумму 50 тысяч рублей. Деньги предназначались за заключение договора по поставке лечебного питания для больницы.

В 2020 году директор компании «Элиона» Эльфира Кузьмина стала фигурантом уголовного дела о взяточничестве. Также сообщалось, что организацию хотели лишить имущества в Чайковском Пермского края.