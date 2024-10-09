Рыба и морепродукты, выловленные в наших северных широтах, бьет все рекорды по спросу за рубежом. А вот нужды в красной икре на западных рынках нет. Ее экспортируют только в страны постсоветского пространства, объяснил в интервью URA.RU экс-председатель Общественного совета при Росрыболовстве, руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
Как отмечает эксперт, во всем мире икру считают просто ненужными внутренностями рыбы. И только в России и соседних странах она считается деликатесом. Поэтому, экспорт этого продукта минимален, говорит Савельев.
«Но вот наша рыба, крабы, вообще морепродукты — очень востребованный товар. Выловленные в северных широтах, они наиболее насыщены уникальными жирами и аминокислотами. Поэтому и востребованы на всех мировых рынках. Их с руками отрывают без какой-либо рекламы и маркетинга. Дикая российская рыба везде стоит дороже тропической, и тем более аквакультурной, раз в пять», — делится эксперт.
Александр Савельев уточняет, что более половины отечественной выловленной продукции отправляется на экспорт. Так крупные игроки обеспечивают себя быстрой и простой высокой прибылью. А между тем президент России Владимир Путин в августе прошлого года отмечал, что в стране катастрофически упало потребление рыбы и морепродуктов.
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