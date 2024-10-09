Почему рыбу отправляют на экспорт, а не в российские магазины

Аналитик Савельев: Рыба из России востребована на всех зарубежных рынках
© Служба новостей «URA.RU»
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Дикая российская рыба за рубежом продается дороже любой другой
Дикая российская рыба за рубежом продается дороже любой другой Фото:

Рыба и морепродукты, выловленные в наших северных широтах, бьет все рекорды по спросу за рубежом. А вот нужды в красной икре на западных рынках нет. Ее экспортируют только в страны постсоветского пространства, объяснил в интервью URA.RU экс-председатель Общественного совета при Росрыболовстве, руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Как отмечает эксперт, во всем мире икру считают просто ненужными внутренностями рыбы. И только в России и соседних странах она считается деликатесом. Поэтому, экспорт этого продукта минимален, говорит Савельев.

«Но вот наша рыба, крабы, вообще морепродукты — очень востребованный товар. Выловленные в северных широтах, они наиболее насыщены уникальными жирами и аминокислотами. Поэтому и востребованы на всех мировых рынках. Их с руками отрывают без какой-либо рекламы и маркетинга. Дикая российская рыба везде стоит дороже тропической, и тем более аквакультурной, раз в пять», — делится эксперт.

Александр Савельев уточняет, что более половины отечественной выловленной продукции отправляется на экспорт. Так крупные игроки обеспечивают себя быстрой и простой высокой прибылью. А между тем президент России Владимир Путин в августе прошлого года отмечал, что в стране катастрофически упало потребление рыбы и морепродуктов.

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Рыба и морепродукты, выловленные в наших северных широтах, бьет все рекорды по спросу за рубежом. А вот нужды в красной икре на западных рынках нет. Ее экспортируют только в страны постсоветского пространства, объяснил в интервью URA.RU экс-председатель Общественного совета при Росрыболовстве, руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Как отмечает эксперт, во всем мире икру считают просто ненужными внутренностями рыбы. И только в России и соседних странах она считается деликатесом. Поэтому, экспорт этого продукта минимален, говорит Савельев. «Но вот наша рыба, крабы, вообще морепродукты — очень востребованный товар. Выловленные в северных широтах, они наиболее насыщены уникальными жирами и аминокислотами. Поэтому и востребованы на всех мировых рынках. Их с руками отрывают без какой-либо рекламы и маркетинга. Дикая российская рыба везде стоит дороже тропической, и тем более аквакультурной, раз в пять», — делится эксперт. Александр Савельев уточняет, что более половины отечественной выловленной продукции отправляется на экспорт. Так крупные игроки обеспечивают себя быстрой и простой высокой прибылью. А между тем президент России Владимир Путин в августе прошлого года отмечал, что в стране катастрофически упало потребление рыбы и морепродуктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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