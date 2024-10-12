РУСАДА просит WADA пересмотреть антидопинговый кодекс

12 октября 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

WADA попросили внести изменения в антидопинговый кодекс, чтобы установить границы ответственности национальных антидопинговых организаций Фото: Илья Московец © URA.RU Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) попросило Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внести изменения в новую редакцию Всемирного антидопингового кодекса. Она вступит в силу в 2027 году. Об этом сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова. «Мы считаем необходимым внести изменения в положения Всемирного антидопингового кодекса и стандартов, определяющие границы ответственности национальных антидопинговых организаций за соответствие текста документов, регламентирующих сферу борьбы с допингом в спорте. Национальные антидопинговые организации должны нести ответственность исключительно за соответствие кодексу положений разрабатываемых ими антидопинговых правил», — заявила Логинова, отметив что организации также не должны признаваться несоответствующими кодексу из-за вопросов от WADA или других учреждений, выходящих за рамки их полномочий. Ее слова передает ТАСС. Вероника Логинова также отметила, что вопросы несправедливости требований об изменении федерального законодательства были подняты на международном форуме в Минске. По ее словам, многие коллеги из других стран выразили согласие с позицией РУСАДА относительно этой проблематики. Всемирный антидопинговый кодекс, утвержденный в 2003 году, пересматривался в 2009, 2015 и 2021 годах. В сентябре 2023 года WADA начало работать над кодексом 2027 года, и 11 октября истек срок подачи предложений по его изменению. Окончательная версия документа ожидается в ноябре 2025 года. В 2023 года WADA обвинило РУСАДА в несоответствии требованиям восстановления из-за невключения Всемирного антидопингового кодекса в российское законодательство. При этом РУСАДА выразило несогласие с этим заявлением и обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) для рассмотрения дела. Также позже WADA применило санкции к 241 российскому спортсмену, исходя из информации, полученной из базы данных московской лаборатории (LIMS). Так, 18 антидопинговых организаций ввели подобные санкции. Кроме того, по 41 делу были предъявлены обвинения, и в настоящее время ведется расследование еще 119 случаев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) попросило Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внести изменения в новую редакцию Всемирного антидопингового кодекса. Она вступит в силу в 2027 году. Об этом сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова. «Мы считаем необходимым внести изменения в положения Всемирного антидопингового кодекса и стандартов, определяющие границы ответственности национальных антидопинговых организаций за соответствие текста документов, регламентирующих сферу борьбы с допингом в спорте. Национальные антидопинговые организации должны нести ответственность исключительно за соответствие кодексу положений разрабатываемых ими антидопинговых правил», — заявила Логинова, отметив что организации также не должны признаваться несоответствующими кодексу из-за вопросов от WADA или других учреждений, выходящих за рамки их полномочий. Ее слова передает ТАСС. Вероника Логинова также отметила, что вопросы несправедливости требований об изменении федерального законодательства были подняты на международном форуме в Минске. По ее словам, многие коллеги из других стран выразили согласие с позицией РУСАДА относительно этой проблематики. Всемирный антидопинговый кодекс, утвержденный в 2003 году, пересматривался в 2009, 2015 и 2021 годах. В сентябре 2023 года WADA начало работать над кодексом 2027 года, и 11 октября истек срок подачи предложений по его изменению. Окончательная версия документа ожидается в ноябре 2025 года. В 2023 года WADA обвинило РУСАДА в несоответствии требованиям восстановления из-за невключения Всемирного антидопингового кодекса в российское законодательство. При этом РУСАДА выразило несогласие с этим заявлением и обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) для рассмотрения дела. Также позже WADA применило санкции к 241 российскому спортсмену, исходя из информации, полученной из базы данных московской лаборатории (LIMS). Так, 18 антидопинговых организаций ввели подобные санкции. Кроме того, по 41 делу были предъявлены обвинения, и в настоящее время ведется расследование еще 119 случаев.