Происшествия ДТП Челябинка объяснила, как сбила насмерть дорожного рабочего на трассе в Башкирии. Видео Сбившая рабочего на трассе М5 в Башкортостане перед ДТП выпила три бутылки пива 13 октября 2024 в 01:03 Размер текста - 17 + Виновница ДТП объяснила автоинспекторам, что пила алкоголь на празднике Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Челябинской области, сбившая насмерть 12 октября дорожного рабочего на трассе М5 в Иглинском районе Башкортостана, рассказала, что перед ДТП выпила три бутылки пива. До того, как сесть за руль, женщина отмечала день рождения матери. «Выпила бутылки три пива. У мамы день рождения был. У нас там получился скандал, поругалась с зятем», — привела слова женщины ГТРК «Башкортостан». Как сообщало URA.RU ранее, жительница Челябинской области сбила дорожного рабочего на трассе М5 в районе села Балтика. Удар был такой силы, что 49-летний мужчина оказался в салоне автомобиля. Он скончался на месте происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жительница Челябинской области, сбившая насмерть 12 октября дорожного рабочего на трассе М5 в Иглинском районе Башкортостана, рассказала, что перед ДТП выпила три бутылки пива. До того, как сесть за руль, женщина отмечала день рождения матери. «Выпила бутылки три пива. У мамы день рождения был. У нас там получился скандал, поругалась с зятем», — привела слова женщины ГТРК «Башкортостан». Как сообщало URA.RU ранее, жительница Челябинской области сбила дорожного рабочего на трассе М5 в районе села Балтика. Удар был такой силы, что 49-летний мужчина оказался в салоне автомобиля. Он скончался на месте происшествия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям