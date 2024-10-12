12 октября 2024
11 октября 2024

Челябинка объяснила, как сбила насмерть дорожного рабочего на трассе в Башкирии. Видео

Сбившая рабочего на трассе М5 в Башкортостане перед ДТП выпила три бутылки пива
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция и ДПС. Тюмень, мигалка, полиция, дпс
Виновница ДТП объяснила автоинспекторам, что пила алкоголь на празднике Фото:

Жительница Челябинской области, сбившая насмерть 12 октября дорожного рабочего на трассе М5 в Иглинском районе Башкортостана, рассказала, что перед ДТП выпила три бутылки пива. До того, как сесть за руль, женщина отмечала день рождения матери.

«Выпила бутылки три пива. У мамы день рождения был. У нас там получился скандал, поругалась с зятем», — привела слова женщины ГТРК «Башкортостан».

Как сообщало URA.RU ранее, жительница Челябинской области сбила дорожного рабочего на трассе М5 в районе села Балтика. Удар был такой силы, что 49-летний мужчина оказался в салоне автомобиля. Он скончался на месте происшествия.

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Жительница Челябинской области, сбившая насмерть 12 октября дорожного рабочего на трассе М5 в Иглинском районе Башкортостана, рассказала, что перед ДТП выпила три бутылки пива. До того, как сесть за руль, женщина отмечала день рождения матери. «Выпила бутылки три пива. У мамы день рождения был. У нас там получился скандал, поругалась с зятем», — привела слова женщины ГТРК «Башкортостан». Как сообщало URA.RU ранее, жительница Челябинской области сбила дорожного рабочего на трассе М5 в районе села Балтика. Удар был такой силы, что 49-летний мужчина оказался в салоне автомобиля. Он скончался на месте происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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