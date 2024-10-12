Жительница Челябинской области, сбившая насмерть 12 октября дорожного рабочего на трассе М5 в Иглинском районе Башкортостана, рассказала, что перед ДТП выпила три бутылки пива. До того, как сесть за руль, женщина отмечала день рождения матери.
«Выпила бутылки три пива. У мамы день рождения был. У нас там получился скандал, поругалась с зятем», — привела слова женщины ГТРК «Башкортостан».
Как сообщало URA.RU ранее, жительница Челябинской области сбила дорожного рабочего на трассе М5 в районе села Балтика. Удар был такой силы, что 49-летний мужчина оказался в салоне автомобиля. Он скончался на месте происшествия.
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